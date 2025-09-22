Son Dakika... Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
DEPREM, İZMİR VE BURSA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Depremin İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildiği kaydedildi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:12:02:42 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7 km
KANDİLLİ: 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
22.09.2025, 12:02:41 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD'ın sosyal medya hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."