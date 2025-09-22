Son Dakika... Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 12:14:00
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

DEPREM, İZMİR VE BURSA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildiği kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:

Image

Image

KANDİLLİ: 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

