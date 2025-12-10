Son Dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.82 kilometre olarak kaydedilen deprem saat 16.18'de gerçekleşti.
Öte yandan aynı dakika içerisinde yerin 7 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-10
Saat:16:18:20 TSİ
Enlem:39.19778 N
Boylam:28.25278 E
Derinlik:5.82 km
Detay:https://t.co/6tbeimNWtl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi