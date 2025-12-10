Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem

Son Dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem

10.12.2025 16:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Balıkesir'de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.82 kilometre olarak kaydedilen deprem saat 16.18'de gerçekleşti.

Öte yandan aynı dakika içerisinde yerin 7 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad