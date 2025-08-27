Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

27.08.2025 10:54:00
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Derinliği 9.07 km olan deprem İzmir, Manisa gibi çevre illerden de hissedildi.

İşte depremin merkez üssü:

Image

