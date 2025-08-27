Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 9.07 km olan deprem İzmir, Manisa gibi çevre illerden de hissedildi.
İşte depremin merkez üssü:
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Derinliği 9.07 km olan deprem İzmir, Manisa gibi çevre illerden de hissedildi.
İşte depremin merkez üssü: