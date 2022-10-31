Son Dakika: Bartın'daki maden faciasıyla ilgili yeni gelişme

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:31

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 madencimiz yaşamını yitirmiş, 11 madencimiz de yaralanmıştı.

27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüştü.

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, makine mühendisi Ş.O, maden mühendisi R.O, ikinci kartiye şefi Ş.K, makine mühendisi M.A, maden mühendisi L.A, hazırlık şefi S.Y, emniyet şefi F.G, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet mühendisi Ş.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, elektrik servis şefi O.Ö, maden teknikeri M.Ö. ve iş güvenliği şube müdür vekili V.S, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.

Şüphelilerden ikinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi Levent Aydın ve birinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı.

Elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı 6’ya yükseldi.