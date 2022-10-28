Son Dakika: Başsavcılıktan Şebnem Korur Fincancı ve TTB davanamesi

28 Ekim 2022 Cuma, 09:46

Adli Tıp Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, iki gün önce Kadıköy'deki evine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dün çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak sincan kapalı kadın cezaevine gönderildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN DAVANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesini ve söz konusu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Davanamede Fincancı'nın katıldığı bir canlı yayında TSK'nin "kimyasal silah" kullandığı iddialarına ilişkin değerlendirmesi hatırlatıldı, Fincancı'nın "örgüt yanlısı" söylemde bulunduğu iddia edildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli geçen gün yaptığı açıklamada, "TTB'nin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemde addediyorum. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkûm edilmesi akla en yakın yolllardan birisidir" diye konuşmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türkle başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. Sınır ötesi operasyonlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeye bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Ülkesine ve ordusuna alçakça iftira eden şahsın başındaki Türk ile başlamasının milletin her ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Bu çerçevede ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırması talimatı verdik. Terör örgütü destekçileri buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız" demişti.

Fincancı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirterek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Fincancı'nın açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

TTB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TTB dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!" ifadelerine yer vermişti.