Davaname nedir? Davaname ne anlama geliyor?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi için davaname hazırlandı. Peki, davaname ne demek? Davaname ve iddianame arasındaki fark nedir?
Bir hukum terimi olan davaname, kamuoyunu ilgilendiren bazı haberlerde kullanılabiliyor. Peki davaname ne demek? Çok daha sık duyduğumuz iddianame kelimesinin anlamaı nedir? Davaname ve iddianame arasındaki fark nedir?
DAVANAME NEDİR?
Cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek davayı açtığı belgeye denir. İddianamenin hukuk mahkemelerinde yerini alan belge davanamedir.
Cumhuriyet savcısının asıl görev alanı ceza yargılaması olmasına rağmen, kanunda bazı özel durumlarda Cumhuriyet savcısının hukuk davası açabileceği ya da açılmış davaya atılabileceğini belirtmiştir. Kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan bu düzenlemeler
genelde sosyal hayatın korunmasıyla ilgilidir.
DAVANAME BELGESİ İLE AÇILAN DAVALAR
Butlan davası
Vakıfların dağıtılması davası
İsim değiştirme ve düzeltme davası
Yaş düzeltme davası
Mükerrer nüfus kaydının iptali davası
DAVANAME VE İDDİANAME ARASINDAKİ FARK
İddianame, ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belgedir. Davaname ise Cumhuriyet savcısının ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belgedir.
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