Davaname nedir? Davaname ne anlama geliyor?

28 Ekim 2022 Cuma, 15:24

Bir hukum terimi olan davaname, kamuoyunu ilgilendiren bazı haberlerde kullanılabiliyor. Peki davaname ne demek? Çok daha sık duyduğumuz iddianame kelimesinin anlamaı nedir? Davaname ve iddianame arasındaki fark nedir?

DAVANAME NEDİR?

Cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek davayı açtığı belgeye denir. İddianamenin hukuk mahkemelerinde yerini alan belge davanamedir.

Cumhuriyet savcısının asıl görev alanı ceza yargılaması olmasına rağmen, kanunda bazı özel durumlarda Cumhuriyet savcısının hukuk davası açabileceği ya da açılmış davaya atılabileceğini belirtmiştir. Kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan bu düzenlemeler

genelde sosyal hayatın korunmasıyla ilgilidir.

DAVANAME BELGESİ İLE AÇILAN DAVALAR

Butlan davası

Vakıfların dağıtılması davası

İsim değiştirme ve düzeltme davası

Yaş düzeltme davası

Mükerrer nüfus kaydının iptali davası

DAVANAME VE İDDİANAME ARASINDAKİ FARK

İddianame, ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belgedir. Davaname ise Cumhuriyet savcısının ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belgedir.











