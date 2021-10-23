Son Dakika... Benzine büyük zam! Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek

23 Ekim 2021 Cumartesi, 15:58

Dolar kurundaki sert yükseliş, akaryakıtta zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor.

16 Ekim’de pompa fiyatı 14 kuruş zamlanan benzine bir zam daha geldi.

Sozcu.com.tr’den Emre Deveci'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresinde 44 kuruşluk zam kararı alındı. Zammın 25 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan geceden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 8,50 TL’ye yükselmiş olacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

LPG 20 GÜNDE 93 KURUŞ ZAMLANDI

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir'de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim’de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,20 TL, Ankara’da ve İzmir’de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde benzin fiyatını aşmıştı.

ÖTV SIFIRLANDI

Motorin, benzin ve LPG’de eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV sıfırlanmış durumda, bu nedenle zamların tamamı pompa fiyatına yansıyor.

Litre başına benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG’de 1 TL olan maktu ÖTV, eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlanmış durumda.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL, enflasyon artarken ve dünyada para politikasında sıkılaşma adımları atılırken Merkez Bankası’nın faiz indirmeye başlamasıyla dün 9,66’yı görerek rekor tazelemişti.

Geçen sene nisanda 20 doların altını gören Brent tipi petrolün varil fiyatı, son günlerde 85 dolar civarında hareket ediyor. Hem petrol hem de dolar/TL’deki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında güçlü zamları da beraberinde getiriyor.

SEKTÖR ÇİFT HANEYE HAZIRLANIYOR

Dolar/TL’de çift haneye yaklaşılırken, akaryakıt sektörü de çift haneli benzin ve motorin fiyatları için hazırlıklara başladı.

Bayiler, litre fiyatlarının listelendiği tabelaları ikisi ana rakam, ikisi de virgül sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlamaya başladı.

Hem dolar ve petroldeki artış hem de hükümetin sıfır ÖTV uygulamasından vazgeçmesi ihtimali, akaryakıtta çift hanenin yakın zamanda görülebileceği beklentisi yaratmış oldu.