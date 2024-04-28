Son dakika.... Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:40

Güncelleme: 28.04.2024 - 13:08

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu Mezarlığı girişinin önündeki noktada 7 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

VEKİLİN YEĞENİ ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.