Son Dakika... Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını!

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...