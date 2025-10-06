Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını!

Son Dakika... Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını!

6.10.2025 15:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son Dakika... Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını!

Son Dakika Haberi... Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

Image



AYRINTILAR GELİYOR...

 

İlgili Konular: #beylikdüzü #fabrika #yangın faciası