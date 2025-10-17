Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 35 gözaltı kararı!

Son dakika... Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 35 gözaltı kararı!

17.10.2025 08:21:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
Son dakika... Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 35 gözaltı kararı!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Can Holding” olarak bilinen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon başlattı. Operasyon kapsamında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MASAK raporuna göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin hesaplarında 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildi.

Operasyonda aralarında Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat ve Cengiz Bingöl, Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ İÇİN YENİDEN GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilen isimler arasında, daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ da bulunuyor.

'TÜRK MASONLARININ LİDERİ' DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları ve Can Holding sahiplerinin eşleri yer alırken, en dikkat çeken isimlerden biri de Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver oldu.

Can Holding'e yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver de yer aldı.

Sanver, 2023 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük Mason locası olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın 'büyük üstadı' ve bir numaralı ismi konumunda. 

Image

İlgili Konular: #Operasyon #Soruşturma #gözaltı #can holding

İlgili Haberler

Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın 'devlet büyükleri' ifadesine ilk CHP'den ilk yorum: 'Bu kadar büyüdülerse mutlaka...'
Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın 'devlet büyükleri' ifadesine ilk CHP'den ilk yorum: 'Bu kadar büyüdülerse mutlaka...' Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın ifadesinde "Her şeyi devlet büyüklerinin yönlendirmesiyle yaptım" sözlerine CHP'li Bakırlıoğlu'ndan açıklama geldi. Bakırlıoğlu, "Bu kadar büyüdülerse mutlaka devletle olan bu yakın ilişkilerinden büyümüşlerdir" dedi.
Ciner Grubu açıklama yaptı: Can Holding’le medya grubu satışı dışında ticari ilişki yok
Ciner Grubu açıklama yaptı: Can Holding’le medya grubu satışı dışında ticari ilişki yok Can Holding'e yönelik olarak başlatılan ancak daha sonra Ciner Holding’e de sıçrayan soruşturmayla ilgili Ciner Grubu'ndan açıklamada, iki grup arasındaki tek ticari ilişkinin Ciner Yayın Holding hisselerinin satışından ibaret olduğu vurgulandı.
Can Holding soruşturması 'Şişecam'a sıçradı: Eski başkana yurtdışı yasağı!
Can Holding soruşturması 'Şişecam'a sıçradı: Eski başkana yurtdışı yasağı! Can Holding soruşturması kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışı çıkış yasağı verildi.