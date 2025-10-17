Son dakika... Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 35 gözaltı kararı!

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MASAK raporuna göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin hesaplarında 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildi.

Operasyonda aralarında Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat ve Cengiz Bingöl, Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

KENAN TEKDAĞ İÇİN YENİDEN GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilen isimler arasında, daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ da bulunuyor.

'TÜRK MASONLARININ LİDERİ' DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları ve Can Holding sahiplerinin eşleri yer alırken, en dikkat çeken isimlerden biri de Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver oldu.

Can Holding'e yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver de yer aldı.

Sanver, 2023 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük Mason locası olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın 'büyük üstadı' ve bir numaralı ismi konumunda.