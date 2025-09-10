Son Dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy mitinginde konuşuyor

CHP, haftaya İstanbul İl Başkanlığı binası önünde polis ablukası ile başladı. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, beraberindeki heyetle birlikte, polis eşliğinde İl Başkanlığı binasına girdi.

Polis müdahalesi sonrası gerilimin arttığı İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni çalışma ofisi ilan edildi. Bahçelievler İlçe Başkanlığı, yeni İstanbul İl Başkanlığı binası ilan edildi.

Yargı baskısı sürerken, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında CHP, yurttaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanan adres Kadıköy İskele Meydanı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özel, mitingde kalabalığa sesleniyor:

"125 bin eylemci var şu an burada. Bu meydanda sadece CHP'liler yok. Bu meydan bütün milliyetçi, Kürt, sosyalist, liberal demokratların darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır. Geçen hafta İstanbul İl Başkanlığımıza, binaya, başkana dava açtılar, defalarca reddedilen bir talebi, sicili AK Partili bir hâkim ve o baş kötünün koordinasyonunda CHP İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atamaya kalktılar!

Balkanlar'dan Kadıköylü olan Nazım Hikmet şöyle sesleniyor;

Ey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu!

Tuna'nın suyu olaydın,

Karaorman'dan geleydin,

Karadeniz'e döküleydin,

mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin..

geçeydin Boğaziçi'nden,

başında İstanbul havası,

çarpaydın Kadıköy iskelesine,

çarpaydın, çırpınaydın

Bizim bin yıllık devlet geleneğimiz var. Bu iktidar devletin kapısını millete kapatmış. Bir avuç insanın huzurunu hepimizin huzurundan önemli görüyorlar. Yoksullar her yerden dışlanıyor ve bir kişinin iktidarı sürsün diye her şey göze alınıyor. Bize destek veren bütün demokratlar, gençlerin umutsuzluğu pahasına, küçücük çocukların hayata kapatamayacağı kadar geriden başlaması pahasına o iktidarın sürmesine izin vermeyeceğiz. Asla ona teslim olmayacağız."

"ERDOĞAN SİZİ SEVİYOR MU?" SORUSU

Özel, kalabalığa soru sordu:

Özgür Özel: Erdoğan sizi seviyor mu?

Yurttaşlar: Hayır

Özgür Özel: Neden?

Yurttaşlar: Çünkü fakiriz.

"BÜTÜN İTİRAZ EDENLER MEYDANLARDA OLDUKÇA BAŞARACAĞIZ"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fakir sevmeyen bir yönetim anlayışı var. Bugün Türkiye'de resmi rakamlar 88 bin liranın altındakilere 'yoksul' diyor. Hele hele asgari ücretliyi ve emekliyi perişan eden iktidar orta sınıfı yok etti. Maaşlar verildiği gün açlık sınırı altında kalınıyor. Buradaki meslek örgütlerinin değerini görüyoruz. Şunu açıkça söylüyoruz, bütün ezilenler bütün itiraz edenler meydanlarda oldukça başaracağız.

"ÖZGÜR ÇELİK'E YAPILANI AFFEDERİZ AMA GENÇLERİ BEZDİRENİ AFFETMEYECEĞİZ"

Geçen yıl 2026 enflasyonuna yüzde 7.9 demişler. Bugün 2026'da enflasyon yüzde 16 olacak diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sapma olmaz. Ama ne oldu? Nasıl oldu da değişti? Darbe oldu. Bütün dünya Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği hiçbir evrağının bir değerinin olmadığını gördü. Türkiye'nin adını bilmeyen İstabul'un adını biliyor. '1 milyon farkla gelen kişinin diplomasının iptal edildiği yerde hisse senedine nasıl güveneyim, aldığım evin tapusuna nasıl güveneyim?' diyorlar. Pazarda meyve ve sebzenin ezilmişini toplamaya gönderenlere, esnafı kredi kartına takla attırarak perişan edip iflas ettirenlere benim kinim var artık. Özgür Çelik'e yapılanı Özgür Özel'e yapılanı affederiz. Ama milleti ezeni, gençleri bezdireni affetmeyeceğiz!

"GETİR SANDIĞI, KAÇMA"

Sokağa çıkamaz haldesiniz. Burada olduğu gibi her eylemde bir rekor kırıyoruz. Eğer kendinize güvenip cesaretiniz varsa Halep oradaysa arşın burada. Getir sandığı, kaçma; millet versin kararını.

Türkiye'de çok partili siyaset tehlike altında. Bazı sanatçılar her şeyi göze alıp konuşuyor. Bazı sendikalar direniyor ama teslim olanlar var. Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara sesleniyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek! Kimsenin bu kara düzende tek başına kurtulma hevesi olmasın. Polisler kurtulmadan gençler, gençler kurtulmadan gardiyanlar kurtulamaz.

"DEM PARTİ ESKİ İL BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARETE GELECEK"

DİSK Genel Başkanı aramızda. Tüm örgütlü Türkiye işçi sınıfına selam olsun. DEM Parti yarın saldırıya uğrayan eski il başkanlığımıza ziyarete gelecek. Ankara'da olsaydık Zafer Partisi gelecekti. Saraçhane'nin öğrettiği gibi en sağdan en sola omuz omuza mücadele zamanı şimdi."

AYRINTILAR GELİYOR...

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPTI, ÇELİK MEYDAN OKUDU

Özgür Özel'in konuşmasından önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu.

"Baba ocağımız abluka altında" diyen Çelik, "Şunu herkes bilsin: CHP'de kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş 3-5 kişi var, bir tarafta da o ceberrut iktidarın karşısında direnenler vardır. İşte gerçek CHP'liler buradadır. Dost siyasi partiler buradadır. Sendikalar buradadır. Biriz, beraberiz, kenetlendik ve hep birlikte iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise, Kadıköy'e gönderdiği mesajında, siyasi partilere çağrı yaptı. İmamoğlu, "Tüm siyasi partilerimizi, meslek örgütlerini, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını ‘Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu’ oluşturarak, çok partili demokrasimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Mitinge ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Arslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

GÜRSEL TEKİN'E BÜYÜK TEPKİ

Miting alanına büyük bir kortej halinde yürüyen CHP Gençlik Örgütü ve yurttaşlar, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. "Satılmış Gürsel, hain Gürsel" sloganları atıldı.

Mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel'in yer aldığı pankartlar dikkat çekti.