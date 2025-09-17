Son dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu CHP'li siyasetçiler ile görüştü.

Özel ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.

"Ahmet Hocam ile başlamak isterim. Akın Gürlek atandığı günden itibaren CHP üzerinden ilk saldırı Esenyurt'ta başlamıştı. Yarın TBMM Komisyonu akademisyenleri dinleyecek. Daha önceki çözüm sürecinde de görüşüne başvurulan akademisyenlerden bir tanesi Ahmet Özer, maalesef bugün burada tutuklu. Bir tahliye başvurusunda daha bulunuldu. Bahçeli'nin serbest kalsın açıklamaları da kıymetli idi. Birkaç gün içinde Ahmet Özer hakkında yapılan başvuru değerlendirilecek. Serbest kalma durumu çıkarsa Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere gidebilir. Özer'i Silivri zindanında bırakmak üzücü.

Görüştüğümüz arkadaşların morali iyi ama özellikle bu hafta çok daha iyiydi. Birisi Ankara mitingimiz ardından da Kurultay davasından kayyum gibi kararlar dururken ara kararın çıkması. Bu işlerin sonuç değil süreç olduğunu söylüyorduk. AKP yargı kolları başkanın yapmak istediği zaten partiyi tartıştırmak. Kendi partilerini büyütemedikleri için CHP'yi bölmek üzerine tartışıyorlar"

"HASAN MUTLU'YU ARIYORLAR"

"Hasan Mutlu'yu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunu. Cuma sabah da AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. 'Yarın sabah alacaklar seni. bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Burası hukuk devleti mi?

Yani, 'ya AK Parti’ye katılacaksın, ya Silivri’ye atılacaksın.' Aydın’da nasıl işledi, Yalova’da işledi? Sistem Bayrampaşa’da işlememiş. Verdiği cevap şu; 'Hapis korkusuyla partimi satmam.' Hukuk kuşu şimdi çıkıp, 'Türkiye’de yargı bağımsızdır' diyecek. Siyasi yankesicilikle karşı karşıyayız. Millet artık önü gözünden de gönlünden de iktidardan da düşürür"

BAKAN TUNÇ'A SESLENDİ: ŞİMDİ YARGI BAĞIMSIZDIR DE

Şimdi hukuk kuşunun çıkma zamanı, Sayın Adalet Bakanımız hukuk kuşu, hukuklu saati var onun, günde 2 kere çıkıyor... Şimdi yargı bağımsızdır de... Hasan Mutlu, AK Parti ve MHP yöneticilerinin kendisini operasyondan önce aradığını savcıya söyleyip kayda geçirdi.

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ

Bir de öyle bir şey ki... Zihninin bulanmasını istemem ama bulanmış. Ana muhalefete önce gittiler diyor. Baktılar orası iyi değil, bize geri geldiler diyor. Yeniden Refah'tan aday olup dönen kişilerle CHP'li belediyelere yaptığı kapkaç operasyonunu bir tutuyor. Ya unutmuş ya unutturmaya çalışıyor.

