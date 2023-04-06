Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı hakkında ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:31
Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
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Türkiye, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın geçen günlerde kurşunlanmasını konuşurken bu sabah CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu binanın önünde 6-7 el ateş edildiğini duyurdu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. 

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığına saldırıyla ilgili, "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de" dedi.


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