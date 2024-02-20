Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son dakika haberi… CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçime katılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:34
Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti.

Süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

Genç, yaptığı basın açıklamasında "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.


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