Son Dakika: CHP’den Bakan Karaismailoğlu ile Fahrettin Altun hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... CHP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bant daraltılması kararı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:35
Son Dakika: CHP’den Bakan Karaismailoğlu ile Fahrettin Altun hakkında suç duyurusu
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CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. 

CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açılması talep edildi. 


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