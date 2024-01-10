Son dakika... Çorum 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı

Son dakika haberi... AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.43'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 00:47
Son dakika... Çorum 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı
Abone Ol google-news

Çorum'un Mecitözü ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü, Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 16,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


İlgili Haberler

Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

En Çok Okunan Haberler