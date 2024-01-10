Son dakika... Çorum 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 00:47

Güncelleme: 10.01.2024 - 00:53

Çorum'un Mecitözü ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü, Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 16,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.