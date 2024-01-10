Son dakika... Çorum 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı
Son dakika haberi... AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.43'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü, Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 16,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Mecitözü (Çorum)
Tarih:2024-01-10
Saat:00:34:30 TSİ
Enlem:40.54694 N
Boylam:35.17222 E
Derinlik:16.81 km
Detay:https://t.co/bz8s31xpGD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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