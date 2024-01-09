Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz olumsuz bir rapor bildirilmedi.
AFAD’dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-09
Saat:22:20:09 TSİ
Enlem:38.00583 N
Boylam:37.49111 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/l4vg7mrkjI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de bir paylaşım geldi. Kandilli'nin açıklamasında depremin büyüklüğü 4 olarak duyuruldu.
Depremin derinliği ise 5.7 olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 9, 2024
NURHAK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/DPm5vbLszA
09.01.2024, 22:20:09 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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