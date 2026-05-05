Son Dakika... Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 32. duruşma! Ekrem İmamoğlu isyan etti: Bu uydurma üzerine biz nasıl savunma yapalım?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 32'uncu duruşması bugün görülüyor.

77'si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile diğer tutuklu sanıklar katılırken, babası Hasan İmamoğlu tutuksuz sanıklar arasında yer aldı.

Dün yaşanan gerginliğin ardından bugün salondaki jandarma personeli sayısının artırıldığı görüldü.

ENGİN ULUSOY HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İBB soruşturması kapsamında bir yıldır tutuklu bulunan ve cezaevinde 20 kilo kaybederek dünkü duruşmaya arkadaşlarının kolunda gelen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp ve beyin doktorlarının kontrolleri sonucu durumu netleşecek.

16:05 | İKİNCİ ARA VERİLDİ

Hakim ve savcının çapraz sorgusunun ardından İBB Davası’na ikinci ara verildi. Aradan sonra Karanis’in avukatları savunma yapacak.

14:10 | KARANİS’TEN KAPSAMLI SAVUNMA

İBB Davası’nda verilen aradan sonra, İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis savunmasına başladı.

İmamoğlu ile ilkokul 4.sınıftan bu yana arkadaş olduğunu belirten Karanis “Ekrem Bey sizin için şüpheli ya da cumhurbaşkanı adayı olabilir. Benim için her zaman arkadaştır, Ecem'in amcasıdır. Okulda dönem arkadaşlarımızın hepsi iyi insanlardır, birlikte sevgiyle büyüdük. Aynı köyden evlendik, aynı yerde askerlik yaptık, aynı apartmanda oturduk. İmamoğlu'nun şirketinde 2 yıl çalıştım” ifadelerini kullandı.

Firari Murat Gülibrahimoğlu ile para transferleri suçlama konusu yapılan Karanis, şöyle devam etti:

“Murat Gülibrahimoğlu ile aramızdaki para alışverişi iki araç alımına dayanıyor. Bana borç olarak 5 milyon lira gönderdi ama daha sonra siparişler iptal oldu, parayı da iade ettim. Bununla ilgili dekontu avukatım sunacak. Gülibrahimoğlu ile kimse arasında köprü görevi de görmedim. Çevremdeki kimseyle tanıştırmadım ama o beni devlette görev yapan önemli bürokrat ve siyasetçilerle tanıştırdı.”

Cebeci Maden Sahası ile ilgili suçlamaların yer aldığı eylem 59 kapsamında suçlananlardan Gülibrahimoğlu dışında kimseyi tanımadığını belirten Karanis, “İddia makamı, şirketimiz dahil her şeye el koydu. Öyle bir tedbir koyuldu ki emekli maaşımıza bile tedbir konuldu. Kredi kartı borcumuzu bile ödeyemedik. Avukatlara bile ödemelerle ilgili vekalet veremiyoruz” diye konuştu.

Tutukluluk sürecine de değinen Karanis, şöyle devam etti:

“Tutukluluk süresince 10 tane mahkemeye SEGBİS’le katıldım. Yalnızca örgüt üyesi olduğum söylendi, tek bir soru bile sorulmadı. ‘Suçum ne?’ diyorum, ‘etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musun?’ diyorlar. Yahu niye faydalanayım etkin pişmanlıktan?”

GÜLİBRAHİMOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

Eylem 59’un kilit ismi olan ve aynı zamanda iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer alan firari Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili konuşan Karanis, Gülibrahimoğlu’nu şu sözlerle anlattı:

“Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminde devlet koruması almıştır. Yani çakarlı arabayla dolaşmıştır ve polis koruması vardır ve İstanbul Valileriyle oturup kalkmıştır. Eyüpsultan Belediyesi aracılığıyla anneannesinin adına bir cami yaptırmıştır ve açılış töreninde milletvekilleri, belediye başkanları ve protokolle yapmıştır. Devlet bürokrasisinde yetkin bir kişidir. Bodrum'daki yazlığında dönemin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk’u evinde misafir etmiş saygın bir iş adamıdır. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe de onun bir şirketinin yönetim kurulu üyesi ve ortağıdır.”

Karanis, şöyle devam etti:

“Murat Gülibrahimoğlu, benim hakkımda ifade veren etkin pişmanlıkçı Sarp Yalçınkaya’yı dolandırdı. Ben de o etkin pişmanlıkçının beyanlarıyla 14 aydır hapis yatıyorum.”

JET İLE PARA KAÇIRMA İDDİASINA YANIT

Kendisi hakkında ifade veren etkin pişmanlıkçı Sarp Yalçınkaya’nın Murat Gülibrahimoğlu’nun kapalı uçuşlarla İmamoğlu’nun parasını Londra’ya gönderdiğine yönelik de konuşan Karanis, dikkat çeken şu ifadelerde bulundu:

“Kapalı uçuşu Türkiye’de kim yapabilir biliyor musunuz? Sadece MİT yapabilir. O da yurt içinde. 10 milyon dolarlık paraların hediye paketleriyle gönderildiğini, kendisinin de bunu gördüğünü söylüyor. Suçu görmüş yani, orası başka bir konu. Bu iddialar hem Türkiye hem de dünya sivil havacılık kurumlarını büyük bir töhmet altında bırakıyor. Savcılarımızı, emniyeti herkesi kandırıyor. Valizlerin içine en ince ayrıntısına kadar bakılıyor. Bırakın 10 milyon doları, 10 bin doları bile o şekilde geçiremezsiniz.”

12:20 | DURUŞMAYA İLK ARA

İBB Davası'na ilk ara verildi. Aradan sonra İmamoğlu'nun lise arkadaşı Hakan Karanis'in savunma yapması bekleniyor.

12:15 | İMAMOĞLU'NUN TAHLİYE EDİLEN ŞOFÖRÜ DE DURUŞMADA

Ekrem İmamoğlu’nun, iddianame olmadan aylarca içeride yatan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen şoförü Recep Cebeci, İBB Davası'nda duruşmaya geldi.

Cebeci, "Tabii ki davayı takip edeceğim. İçerideki arkadaşlarımı asla yalnız bırakamam" dedi.

11:40 | EKREM İMAMOĞLU: "ALLAH AŞKINA IRAZ SİZE NEYİ ANLATAMADI?"

Savunmasının ardından Ahmet Güldü’ye soru sormak için söz alan Ekrem İmamoğlu ise uzun bir konuşma yaparak şunları söyledi:

“Duruşmalar hızlı akıyor. Buradaki yönetim tarzına katkı sunmaya çalışıyoruz. Tutukluluk incelemesi sonrası bir takım gerginlikler yaşandı ve yaşanıyor. Bu da duruşamayı sekteye uğratıyor. Az önce 15 dakikalık bir fragman izledik. Burada insanlar sadece beyanla tutuklu. 1, 15 gün de değil. Aylarca. Canımızın yanmasını, herkesten çok da benim canımın yanmasını sizin anlamanız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar savunmalarını beyanlara göre yapıyor. Çok çarpıcı bir şey yaşadık. Geçenlerde birisi tutuklandı, muhalif medya bunu eleştiriyor. Yandaş medyadan biri çıkış da şunu söylüyor: ‘Savunacağınıza suçsuzluğunu ispat edin.’ Bu dünyada kurallar mı değişti? Bu hiçbir değere sığmaz. Burada insanlar kendini ifade etmeye gayret ediyor.

Ben az önce savunma yapan Ahmet Güldü kardeşimin ismini bile ezberleyemedim ama örgüt üyesi olarak geçiyor. Bir iftiracı, etkin pişmanlıkçı çıktı bir şeyler anlattı, belge ve bilgi yok. Burada tüm bürokratlar bilgi ve belgelerle bir şeyler anlattı ama ne oldu? Beyanlar geçerli oldu. Biz endişe ediyoruz sayın başkan. Bu insanlar beyanla tutuluyor. Şoförler aylarca yattı, benimkiler 8 ay yattı, 8 gün değil. İddianamede bile yoklar, sizin önünüze gelemediler. Biz bunları ifade etmeyecek miyiz? Burada 110 milyar lira kamu zararı var deniyor. Bu nasıl uydurulur? Bu uydurma üzerine biz nasıl savunma yapalım? Gerçekten içimiz yanıyor. İnsanlar tutuksuz yargılanmalı diyoruz. Israrla istiyorum ama kendim için istemiyorum. Ev hapsi ya da başka bir adli kontrol vermelisiniz, bu bir rica değil, vermelisiniz.

Yüce Türk yargısı, utanç verici bir şekilde yüzde 20’nin altında insanın güvenini kazanmış. Siz, ‘Bir tekme de ben vurayım’ dememelisiniz. Yarın için bir karar almak zorundasınız, o yüzden buradasınız. Görevinizi iyi yapmanız için en büyük fedakarlığı gösterecek kişi benim. Türkiye’de böyle başka kişi yok. O yüzden bu sözlerim size katkı sunmak içindir. Şoförler tutsak, ifade bile vermediler ama siz 5 aydır karar merciisiniz. Sizden öncekiler geldi gitti. Allah aşkına Iraz neyi anlatamadı? Orhan bey CHP’de görevi olduğu için mi burada? Aykut Erdoğdu ve belediye başkanlarımız size neyi anlatamadı? Bu millete bu zulüm çektirilemez. Bu ülkede enflasyon düşmüyorsa burada alınan kararların etkisi var. Sakın kararlarınızı bu mahkemeyle sınırlı olarak düşünmeyin. Şoförler mesela: Tutuldukları beyanlara baktığımızda bir tane başka şoförün iddiası var sadece. Etkin pişmanlıkçıların hepsi ise kayrılmış. Bu sistemin içinde torpiller mi var? Daniskası var. Bu dediklerimi size katkı sunmak için söylüyorum bakınız. Bu gariban insanlara bu yapılmaz.

Soruya geliyorum: 110 milyar lira - ben tabii ki bunları Ahmet Güldü’ye anlatsam anlamayacak - buranın yetkilisi Enerji Bakanlığı’dır, MAPEG’dir. Ofiste geçenler var iddianamede ama buradan film çıkmaz. Kim kontrol ediyor burayı? Benimle çevremdekilere ana avrat küfür eden Akit gazetesine 5 milyon 700 bin lira yatıran bir şirkette çalışan Ahmet Güldü bunu nereden bilsin? Ben biliyor muydum? Ben de bilmiyordum. Soruma geçmeden çok önemli bir hususun altını çizeyim. Adem Soytekin çıkıp savcıların önüne koyduğu şablona imza attığını söyledi. Örgütü ne duydum ne de biliyorum dedi ama bu kişi örgüt yöneticisi. Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu; bunlar da yönetici ve çöktü. Hüseyin Gün denen bir adam var bu adamla pazartesi davam var ama adamı tanımıyorum, o da yönetici ve çöktü.. Ben de örgüt lideriyim. Duruma bakar mısınız? Rezalet bu.

İmamoğlu: "Sayın Güldü, siz bu örgütten haberdar mısınız? Beni tanıyor musunuz?"

Güldü: "Tanımıyorum. Sadece televizyonlardan biliyorum."

İmamoğlu: "Rezalete bakar mısınız?"

11:30 | "BÖYLE BİR BABA VE EŞ OLMAYI HAKETMİYORUM"

Yalnızca üzerinde şirket vekaleti olduğu için yargılandığını belirten Ahmet Güldü, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim görevim, bana verilen işleri yerine getirmekten ibaretti. Bu işleri şirkete kayyum atandıktan sonra da yaptım. Cebeci maden sahasıyla ilgili herhangi bir görevim yok. Hafriyat döküm işi ve maden faaliyetleri konusunda teknik bir bilgim yok. Bu alanlarda herhangi bir yetkim ya da sorumluluğum da yok.

200 metrekarelik alanda 70 tane uyuşturucu mahkumuyla yaşıyorum. Seneye üniversite sınavına girecek evladım, bana ‘Baba istiyorsan okulu bırakabilirim’ diyor. Ben böyle bir baba olmayı haketmiyorum. Eşim buraya gelebilmek için gündelik işlerine gidiyor. Kağıttan okumaya gerek yok, sadece tahliyemi talep ediyorum.”

11:00 | AHMET GÜLDÜ SAVUNMA YAPIYOR

İBB Davası, dün yaşanan gerginlik ve duruşmanın ertelenmesinin ardından bugün Cebeci Maden Sahası'na yönelik suçlamalar kapsamında yapılacak savunmalarla sürüyor.

Davada bugün ilk savunmayı, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde ofis görevlisi olarak çalışan Ahmet Güldü yapıyor. Güldü’nün savunması sürerken ardından İmamoğlu'nun lise arkadaşı Hakan Karanis'in savunma yapması bekleniyor.

Soruşturma aşamasında "yüzyılın yolsuzluğu" iddiaları kapsamında 560 milyar TL olarak lanse edilen ve sonrasında 160 milyar TL'ye düşürülen kamu zararı miktarın 111 milyar TL'si, Cebeci Maden Sahası ve çevresinde kaçak yapıldığı iddia edilen hafriyat dökümüne bağlanıyor.

10:50 | BELEDİYE BAŞKANI ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada izleyiciler alkışlarla "Başkanım" diye seslendi. İzleyiciler, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i "Hoş geldin Karaoğlan" diyerek karşıladı ve "İnan abi, Beyoğlu esnafının selamı var" dediler. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ise "Çalık Başkanım, seni hiç bırakmayacağız" diye karşılandı.

DÜN NELER OLDU?

Dün 31’inci oturum yaşanan gerginlik sebebiyle görülemedi. Duruşma bugüne ertelendi.

Salonda bekleyiş sürerken avukatlar, iktidara yakın gazetecilerden Ferhat Murat’ın savcı ve hakimlerin kullandığı, arka koridorda bulunan adli personel kısmında görüldüğünü söyledi.

Avukatlar ve gazeteciler duruma tepki gösterirken bir avukat “Biz oraya gidemiyoruz, gazeteciler de gidemiyor, o nasıl orada?” diyerek bağırdı.

İmamoğlu, “Adam oradan paylaşım yapıyor, yalan haber yapıyor. Gel buradan haber yap” diye bağırdı.

AVUKATLAR TUTANAK İMZALADI

Sanıklar ve avukatlar, iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat’ın koridorda beklerken sanıklara kafa sallayarak "Aynen, aynen" dediğini aktararak sanıklara da parmak salladığını öne sürdü.

Avukatlar, sanıkların Adem Soytekin gibi, kendilerini güvende hissetmediğini belirterek tutanak tutulmasını istediğini aktardı. Avukatlar konu hakkında ekteki tutanağı yazarak imzaladı.

Gerginllik nedeniyle mahkeme başkanı salonu terk etti ve duruşma ertelendi.

İmamoğlu salondan çıkarken izleyicilere şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey yargılama yapmak istememektir çünkü yandaş medyayı, kimsenin giremediği bir yere alıp oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmak istemiyor, algı yönetimine devam ediyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz."

İBB DAVASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA DOKUZUNCU HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

33 İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı olan İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü olan Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi olan Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.