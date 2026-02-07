Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem!

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.41'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:20 TSİ
Enlem:39.23389 N
Boylam:28.09861 E
Derinlik:6.84 km
Detay:
KANDİLLİ'YE GÖRE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise, Sındırgı'daki depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 9.1 kilometre olarak duyurdu.
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/o16loxK4pH
07.02.2026, 09:41:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.1 km
SINDIRGI'DA 2 SARSINTI DAHA!
4.1'lik depremin ardından Sındırgı'da 3.5 ve 4 büyüklüğünde 2 sarsıntı daha kaydedildi.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:10 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.12167 E
Derinlik:8.13 km
Detay:
Büyüklük:4.0 (Ml)
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:30 TSİ
Enlem:39.23833 N
Boylam:28.095 E
Derinlik:7.87 km
Detay: