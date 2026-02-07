Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem!

7.02.2026 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem!

Son dakika haberi... Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6.84 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremin ardından 3.5 ve 4 büyüklüğünde 2 sarsıntı daha kaydedildi.

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.41'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ'YE GÖRE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise, Sındırgı'daki depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 9.1 kilometre olarak duyurdu.

SINDIRGI'DA 2 SARSINTI DAHA!

4.1'lik depremin ardından Sındırgı'da 3.5 ve 4 büyüklüğünde 2 sarsıntı daha kaydedildi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı