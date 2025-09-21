Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da gece yarısı korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın paylaşımı şöyle: