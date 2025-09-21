Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da gece yarısı korkutan deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da gece yarısı korkutan deprem!

21.09.2025 07:44:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

