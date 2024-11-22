Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve 13.2 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFADDeprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde  3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 13.2  kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.




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