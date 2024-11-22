Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve 13.2 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Depremin yerin 13.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-22
Saat:12:29:50 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:26.85444 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/8ivm8X15KP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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