Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor: 4.6'lık bir deprem daha! İzmir ve Bursa'da da hissedildi...

Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor: 4.6'lık bir deprem daha! İzmir ve Bursa'da da hissedildi...

28.10.2025 10:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor: 4.6'lık bir deprem daha! İzmir ve Bursa'da da hissedildi...

Son dakika haberi... Dün 6.1 ile sallanan Balıkesir Sındırgı'da artçı deprem sürüyor. Son olarak AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından 4.2, 3.5, 4 ve 3.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı olmadığını açıkladı.

SINDIRGI SALLANMAYA DEVAM EDİYOR: 4.6'LIK BİR ARTÇI DAHA

Balıkesir Sındırgı'da son olarak 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.

İZMİR VE BURSA'DA HİSSEDİLDİ

Son artçı deprem, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.

Öte yandan Deprem Ağı uygulaması da kullanıcılara bildirim gönderdi.

KANDİLLİ 4.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

KORKUTAN ARTÇI SONRASI 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

4.6'lık depremden kısa süre sonra, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #Sındırgı