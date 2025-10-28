Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor: 4.6'lık bir deprem daha! İzmir ve Bursa'da da hissedildi...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından 4.2, 3.5, 4 ve 3.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı olmadığını açıkladı.
SINDIRGI SALLANMAYA DEVAM EDİYOR: 4.6'LIK BİR ARTÇI DAHA
Balıkesir Sındırgı'da son olarak 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:10:10:00 TSİ
Enlem:39.1775 N
Boylam:28.26639 E
Derinlik:6.22 km
İZMİR VE BURSA'DA HİSSEDİLDİ
Son artçı deprem, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.
Öte yandan Deprem Ağı uygulaması da kullanıcılara bildirim gönderdi.
KANDİLLİ 4.7 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
28.10.2025, 10:10:00 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 11.8 km#Kandilli
KORKUTAN ARTÇI SONRASI 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
4.6'lık depremden kısa süre sonra, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:10:06:47 TSİ
Enlem:39.17056 N
Boylam:28.26917 E
Derinlik:10.49 km
