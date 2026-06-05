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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.06.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.05 08:50:17   -.-  1.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

2026.06.05 07:55:37   -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2026.06.05 07:53:17  -.-  2.0  -.-   KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                     

2026.06.05 07:49:17   -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                         

2026.06.05 06:44:53   -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                      

2026.06.05 06:00:20  -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                

2026.06.05 05:58:51  -.-  2.2  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)           

2026.06.05 05:39:12   -.-  0.6  -.-   CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS)                        

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