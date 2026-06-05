Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.05 08:50:17 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.06.05 07:55:37 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.06.05 07:53:17 -.- 2.0 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)

2026.06.05 07:49:17 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2026.06.05 06:44:53 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

2026.06.05 06:00:20 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2026.06.05 05:58:51 -.- 2.2 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2026.06.05 05:39:12 -.- 0.6 -.- CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS)