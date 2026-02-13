Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13.02.2026 09:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:12:20  39.2480   29.0350       11.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)          

07:50:07  36.9223   29.0188       11.4      -.-  2.5  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)           

07:44:04  40.3878   28.7168        9.7      -.-  1.3  -.-   YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)        

07:06:32  39.1708   28.2735        4.6      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)       

06:36:08  38.2670   38.0988       16.7      -.-  0.9  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)          

06:23:22  38.2937   37.7468       24.9      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)          

06:13:26  36.9763   35.9728        5.0      -.-  1.9  -.-   SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)            

06:02:08  37.1073   28.3562       10.8      -.-  1.7  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)              

05:54:24  39.1943   28.1625        9.6      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)      

05:50:14  38.1243   38.1882        7.5      -.-  2.1  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)       

05:04:07  38.0453   37.4477        5.0      -.-  1.9  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)             

04:50:12  39.2442   29.0103        7.4      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

04:35:54  37.1990   31.0633      109.0      -.-  2.6  -.-   DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA)         

04:21:17  37.0987   28.3633       17.0      -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)              

04:20:15  39.2178   28.1102        8.7      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)        

04:15:21  38.2292   37.7503        9.8      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)          

03:58:10  38.2428   37.7398       14.0      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)          

03:23:36  38.1383   38.4473        5.7      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)             

03:09:09  39.2083   27.9993       10.0      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)     

02:36:06  38.5198   43.2145        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                           

02:25:34  38.1153   38.5725       22.3      -.-  1.4  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)         

02:01:49  40.4698   30.2258        5.0      -.-  3.3  3.2   SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)            

01:45:04  38.1905   37.7833       17.5      -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)       

01:44:46  40.4395   28.8347        4.8      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)    

00:31:19  39.5912   27.4698       10.9      -.-  1.5  -.-   IVRINDI (BALIKESIR)                

00:30:54  37.9875   37.4772        5.0      -.-  1.6  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)             

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu