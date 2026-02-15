AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026-02-15 08:28:33 40.45306 34.52639 7.05 ML 1.0 Uğurludağ (Çorum)

2026-02-15 08:18:49 39.3425 36.4375 15.72 ML 1.7 Şarkışla (Sivas)

2026-02-15 07:52:28 39.17417 28.22306 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-15 07:28:10 38.33028 38.79972 10.66 ML 2.0 Kale (Malatya)

2026-02-15 07:26:11 37.00972 28.55139 15.61 ML 3.0 Köyceğiz (Muğla)

2026-02-15 07:03:16 38.00722 35.53417 13.73 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)

2026-02-15 06:55:58 39.22417 28.13694 13.5 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-15 06:20:35 37.83944 36.20278 7.05 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2026-02-15 06:19:00 37.99333 35.52194 7.02 ML 2.2 Yahyalı (Kayseri)

2026-02-15 06:11:02 37.99139 35.52833 5.56 ML 2.9 Yahyalı (Kayseri)

2026-02-15 05:55:55 37.34278 43.99 7.0 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari)

2026-02-15 05:43:44 38.95722 43.55083 13.66 ML 1.1 Van Gölü - [04.48 km] Erciş (Van)

2026-02-15 05:36:13 34.37444 32.06694 6.28 MW 4.0 Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin)

2026-02-15 05:23:43 40.00028 35.60639 10.9 ML 1.3 Çekerek (Yozgat)

2026-02-15 05:01:37 37.52694 37.23306 13.54 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2026-02-15 04:53:44 39.11944 40.315 10.86 ML 1.4 Merkez (Bingöl)

2026-02-15 04:43:23 39.22028 28.15194 5.57 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-15 04:34:53 37.42417 43.99194 7.93 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari)

2026-02-15 04:24:26 40.16028 31.70639 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)

2026-02-15 04:20:31 40.56028 35.98472 12.97 ML 1.9 Merkez (Amasya)

2026-02-15 04:16:56 40.1975 40.78167 7.05 ML 2.4 Aziziye (Erzurum)

2026-02-15 04:02:57 37.83722 29.45556 13.68 ML 2.0 Bozkurt (Denizli)

2026-02-15 03:53:49 40.38917 33.27306 7.1 ML 1.8 Şabanözü (Çankırı)

2026-02-15 03:46:12 38.285 38.27028 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2026-02-15 03:33:43 39.24417 33.42444 7.0 ML 0.7 Şereflikoçhisar (Ankara)

2026-02-15 03:29:29 39.08667 40.30972 6.71 ML 2.0 Merkez (Bingöl)