Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 16Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
16 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:00:43 39.2385 28.9793 11.1 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:46:52 35.0068 33.0707 30.3 -.- 2.3 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY
08:44:28 39.1992 27.9505 9.4 -.- 1.3 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
08:24:25 39.1797 28.1935 11.6 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:16:17 40.2917 27.0495 13.8 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
08:16:03 40.2873 27.0467 12.3 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
08:03:10 39.2363 28.0822 7.8 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:00 38.7358 43.0977 9.2 -.- 2.5 -.- VAN GOLU
07:44:50 37.0715 27.7593 25.4 -.- 1.6 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA)
07:42:56 39.2395 28.0852 6.4 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:03 39.1707 28.2212 9.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:04 39.3765 41.1412 7.2 -.- 2.1 -.- MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)
06:57:21 39.1322 28.1785 16.2 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:53:21 38.0452 37.3290 7.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:30:08 39.2168 28.1717 7.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:25:48 39.1642 28.2557 14.9 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:14:02 39.1733 28.3198 9.8 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:42 39.2488 29.0595 5.0 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:08:59 39.2465 29.0020 6.3 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:08:09 39.2432 29.0262 10.8 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:46:58 38.4978 38.0373 7.5 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
05:42:44 37.5620 42.0173 8.4 -.- 1.8 -.- YAGIZOYMAK-GUCLUKONAK (SIRNAK)
05:38:25 39.1993 28.1353 5.3 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:32:35 39.2222 28.2175 9.2 -.- 1.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:31:43 40.5565 35.7987 8.0 -.- 2.1 -.- DADI-(AMASYA)
05:11:28 39.2332 28.2102 7.7 -.- 1.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:58 36.5512 25.4613 7.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:54:36 36.3850 29.1942 5.0 -.- 1.5 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
04:34:16 36.3600 29.2437 5.0 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA)
04:30:28 39.1815 28.1443 12.9 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:18 39.2028 28.1278 8.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:48 39.1668 28.2292 9.7 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:41 39.2128 28.0933 7.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:29 39.1793 28.1632 9.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:57 39.2275 28.9755 11.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:26:09 39.2450 28.9452 4.6 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:23:47 39.1440 28.2830 8.3 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:21:56 37.2555 28.6047 13.4 -.- 1.3 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
03:11:20 39.4860 26.0447 12.1 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
02:54:07 38.0913 36.6738 5.5 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:41:59 38.5127 37.4125 6.4 -.- 1.3 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
02:40:06 36.6155 28.0575 80.5 -.- 1.7 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
02:29:27 39.1503 28.2470 14.9 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:23:42 40.2902 27.0477 10.7 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
02:15:59 39.1783 28.2105 13.2 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:04:14 38.4800 38.0267 9.1 -.- 1.2 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
01:55:34 38.3333 38.2720 9.8 -.- 1.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
01:42:43 39.2163 29.0377 17.8 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:35:35 39.1540 28.2132 10.6 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:33:13 39.1873 28.2945 7.4 -.- 1.0 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:32:32 39.1553 28.1987 16.6 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:30:14 39.1405 28.2348 4.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:22:28 40.2615 27.0762 12.0 -.- 0.9 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)
00:46:46 40.2917 27.0355 9.3 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
00:41:11 40.2718 27.0538 15.1 -.- 1.7 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE)