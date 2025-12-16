Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.12.2025 09:20:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:43  39.2385   28.9793       11.1      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

08:46:52  35.0068   33.0707       30.3      -.-  2.3  -.-   KIBRIS-ZUMRUTKOY                                

08:44:28  39.1992   27.9505        9.4      -.-  1.3  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                       

08:24:25  39.1797   28.1935       11.6      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:16:17  40.2917   27.0495       13.8      -.-  1.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                        

08:16:03  40.2873   27.0467       12.3      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                        

08:03:10  39.2363   28.0822        7.8      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:00:00  38.7358   43.0977        9.2      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                        

07:44:50  37.0715   27.7593       25.4      -.-  1.6  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                          

07:42:56  39.2395   28.0852        6.4      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:28:03  39.1707   28.2212        9.1      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:09:04  39.3765   41.1412        7.2      -.-  2.1  -.-   MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)                    

06:57:21  39.1322   28.1785       16.2      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:53:21  38.0452   37.3290        7.6      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                  

06:30:08  39.2168   28.1717        7.4      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:25:48  39.1642   28.2557       14.9      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:14:02  39.1733   28.3198        9.8      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:10:42  39.2488   29.0595        5.0      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

06:08:59  39.2465   29.0020        6.3      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:08:09  39.2432   29.0262       10.8      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

05:46:58  38.4978   38.0373        7.5      -.-  1.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                        

05:42:44  37.5620   42.0173        8.4      -.-  1.8  -.-   YAGIZOYMAK-GUCLUKONAK (SIRNAK)                  

05:38:25  39.1993   28.1353        5.3      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:32:35  39.2222   28.2175        9.2      -.-  1.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:31:43  40.5565   35.7987        8.0      -.-  2.1  -.-   DADI-(AMASYA)                                   

05:11:28  39.2332   28.2102        7.7      -.-  1.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:06:58  36.5512   25.4613        7.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                      

04:54:36  36.3850   29.1942        5.0      -.-  1.5  -.-   DODURGA-FETHIYE (MUGLA)                         

04:34:16  36.3600   29.2437        5.0      -.-  1.5  -.-   KARADERE-FETHIYE (MUGLA)                        

04:30:28  39.1815   28.1443       12.9      -.-  1.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:10:18  39.2028   28.1278        8.0      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:52:48  39.1668   28.2292        9.7      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:44:41  39.2128   28.0933        7.9      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:33:29  39.1793   28.1632        9.3      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:28:57  39.2275   28.9755       11.2      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:26:09  39.2450   28.9452        4.6      -.-  1.8  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:23:47  39.1440   28.2830        8.3      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:21:56  37.2555   28.6047       13.4      -.-  1.3  -.-   YEMISENDERE-(MUGLA)                             

03:11:20  39.4860   26.0447       12.1      -.-  2.3  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                    

02:54:07  38.0913   36.6738        5.5      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

02:41:59  38.5127   37.4125        6.4      -.-  1.3  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                      

02:40:06  36.6155   28.0575       80.5      -.-  1.7  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                        

02:29:27  39.1503   28.2470       14.9      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:23:42  40.2902   27.0477       10.7      -.-  1.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                        

02:15:59  39.1783   28.2105       13.2      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:04:14  38.4800   38.0267        9.1      -.-  1.2  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                  

01:55:34  38.3333   38.2720        9.8      -.-  1.3  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                  

01:42:43  39.2163   29.0377       17.8      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:35:35  39.1540   28.2132       10.6      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:33:13  39.1873   28.2945        7.4      -.-  1.0  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:32:32  39.1553   28.1987       16.6      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:30:14  39.1405   28.2348        4.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:22:28  40.2615   27.0762       12.0      -.-  0.9  -.-   GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)                       

00:46:46  40.2917   27.0355        9.3      -.-  1.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                        

00:41:11  40.2718   27.0538       15.1      -.-  1.7  -.-   SELVI-BIGA (CANAKKALE)                          

