Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
17 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.17 08:58:09 -.- 2.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
2026.01.17 08:37:42 -.- 1.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.17 08:31:29 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.17 08:24:44 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.17 08:12:23 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA)
2026.01.17 08:01:19 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.17 07:59:47 -.- 1.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)