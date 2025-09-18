Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

18.09.2025 09:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

18 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:41:43  39.2353   28.0992       14.8      -.-  2.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

08:24:12  39.0037   28.0338       11.8      -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         

08:13:23  39.1227   28.1543       17.4      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

08:11:35  38.5448   39.2818        8.5      -.-  1.5  -.-   YEDIGOZE-(ELAZIG)                                 

08:10:22  39.2037   28.1327        5.1      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:04:20  39.2095   28.0787        7.5      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:02:28  38.9730   28.1902        7.0      -.-  1.1  -.-   FUNDACIK-GORDES (MANISA)                          

07:52:21  39.0000   28.1690        8.8      -.-  1.8  -.-   FUNDACIK-GORDES (MANISA)                          

06:56:02  38.5295   39.3183        8.1      -.-  1.5  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 

06:53:27  39.2178   28.0945        4.0      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:49:37  39.3100   25.4880        8.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

06:45:44  39.1760   28.1037        9.7      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:29:42  39.1958   28.0975        8.8      -.-  2.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:03:20  39.2043   28.1773       13.7      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:27:07  39.2312   27.8888        7.0      -.-  2.1  -.-   COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        

05:24:32  39.1820   28.0318        8.8      -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

05:12:21  39.1317   28.1333       13.0      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:06:45  39.1785   28.1643       11.8      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:59:32  39.1585   28.1445        9.8      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:15:59  38.2205   38.0782       17.5      -.-  1.0  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        

04:14:06  39.2395   28.0888       16.4      -.-  1.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:07:14  36.7733   31.2758       16.2      -.-  1.8  -.-   SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   

03:53:56  36.4498   31.2000       19.3      -.-  1.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

03:48:25  38.7157   37.6048       14.3      -.-  0.8  -.-   AYVALI-DARENDE (MALATYA)                          

03:45:22  38.1160   36.5452        2.2      -.-  0.9  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

03:40:40  39.1410   28.0622       12.4      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

03:31:16  39.2212   28.1238        9.8      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:19:01  39.2278   28.1367        7.9      -.-  1.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:16:43  38.4228   25.6905       14.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

03:11:34  39.2498   28.1182        7.4      -.-  2.1  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:55:45  39.1987   28.0707       11.5      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:55:03  39.1817   28.0438        8.8      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

02:44:37  38.0860   32.6837       13.1      -.-  1.2  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      

02:44:20  39.1532   28.1510       11.6      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:38:24  38.2102   37.4545       10.2      -.-  1.4  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

02:37:24  39.1708   28.0943       13.8      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:34:14  39.1577   28.2357       10.6      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:21:27  39.2028   28.1230        9.5      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:13:18  39.1585   28.2682        8.8      -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:03:04  39.1827   28.1212        9.4      -.-  2.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:41:20  39.1533   28.2443       12.2      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:35:51  39.1528   28.2373        8.6      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:34:34  39.2550   27.9748        9.8      -.-  1.4  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:29:16  39.2088   28.1210        8.1      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:28:13  39.1973   28.0330       19.1      -.-  0.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:15:23  39.1450   28.2762       15.8      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:15:02  39.1855   28.1882        8.5      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:13:34  39.1952   28.1378        9.8      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:05:28  39.0120   27.5167        5.0      -.-  1.5  -.-   YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)                            

01:03:57  39.2698   28.0550       12.9      -.-  2.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:00:27  39.2470   28.2025        8.2      -.-  1.8  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:47:41  39.2248   28.0428       11.4      -.-  2.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:45:17  39.1900   28.1483       15.3      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:37:42  38.0407   37.5258        5.4      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

00:31:37  39.1473   28.1180       11.8      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:23:26  39.1455   28.1263       12.1      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:15:41  38.3433   30.9065       11.5      -.-  1.5  -.-   YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)                   

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu