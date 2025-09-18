İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:41:43 39.2353 28.0992 14.8 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:12 39.0037 28.0338 11.8 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
08:13:23 39.1227 28.1543 17.4 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:11:35 38.5448 39.2818 8.5 -.- 1.5 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG)
08:10:22 39.2037 28.1327 5.1 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:04:20 39.2095 28.0787 7.5 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:28 38.9730 28.1902 7.0 -.- 1.1 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA)
07:52:21 39.0000 28.1690 8.8 -.- 1.8 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA)
06:56:02 38.5295 39.3183 8.1 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
06:53:27 39.2178 28.0945 4.0 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:37 39.3100 25.4880 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06:45:44 39.1760 28.1037 9.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:42 39.1958 28.0975 8.8 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:03:20 39.2043 28.1773 13.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:07 39.2312 27.8888 7.0 -.- 2.1 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
05:24:32 39.1820 28.0318 8.8 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
05:12:21 39.1317 28.1333 13.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:45 39.1785 28.1643 11.8 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:59:32 39.1585 28.1445 9.8 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:15:59 38.2205 38.0782 17.5 -.- 1.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
04:14:06 39.2395 28.0888 16.4 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:14 36.7733 31.2758 16.2 -.- 1.8 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:53:56 36.4498 31.2000 19.3 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
03:48:25 38.7157 37.6048 14.3 -.- 0.8 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)
03:45:22 38.1160 36.5452 2.2 -.- 0.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:40:40 39.1410 28.0622 12.4 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
03:31:16 39.2212 28.1238 9.8 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:19:01 39.2278 28.1367 7.9 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:43 38.4228 25.6905 14.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:11:34 39.2498 28.1182 7.4 -.- 2.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:55:45 39.1987 28.0707 11.5 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:55:03 39.1817 28.0438 8.8 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
02:44:37 38.0860 32.6837 13.1 -.- 1.2 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
02:44:20 39.1532 28.1510 11.6 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:24 38.2102 37.4545 10.2 -.- 1.4 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:37:24 39.1708 28.0943 13.8 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:14 39.1577 28.2357 10.6 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:27 39.2028 28.1230 9.5 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:18 39.1585 28.2682 8.8 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:03:04 39.1827 28.1212 9.4 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:41:20 39.1533 28.2443 12.2 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:35:51 39.1528 28.2373 8.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:34 39.2550 27.9748 9.8 -.- 1.4 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:16 39.2088 28.1210 8.1 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:28:13 39.1973 28.0330 19.1 -.- 0.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:23 39.1450 28.2762 15.8 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:02 39.1855 28.1882 8.5 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:13:34 39.1952 28.1378 9.8 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:05:28 39.0120 27.5167 5.0 -.- 1.5 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
01:03:57 39.2698 28.0550 12.9 -.- 2.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:00:27 39.2470 28.2025 8.2 -.- 1.8 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:47:41 39.2248 28.0428 11.4 -.- 2.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:17 39.1900 28.1483 15.3 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:37:42 38.0407 37.5258 5.4 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:31:37 39.1473 28.1180 11.8 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:26 39.1455 28.1263 12.1 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:15:41 38.3433 30.9065 11.5 -.- 1.5 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)