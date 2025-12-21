Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 21 Aralık 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
21 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:51:35 39.2227 29.0058 10.7 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:19:34 36.5468 25.6768 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:59:36 39.1735 28.2227 10.8 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:57 38.4457 37.9730 19.5 -.- 1.8 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
04:53:37 39.1665 28.2163 16.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:40:33 39.1507 28.2982 9.4 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:36:51 37.2250 28.1480 10.5 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
04:00:15 37.4665 35.8672 5.3 -.- 2.7 -.- ILICA-KOZAN (ADANA)
03:52:34 39.1690 28.2163 10.5 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:46:49 38.1395 37.0163 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:33:15 39.1480 28.0600 9.6 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
03:24:08 39.1680 28.2220 8.8 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:24:35 39.1992 28.1505 10.7 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:12 38.3082 37.7818 9.7 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
02:20:57 38.2133 38.1435 11.9 -.- 1.3 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
02:18:11 39.1785 28.2295 17.6 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:14 39.1632 28.1770 11.6 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:55 36.6893 25.7267 11.6 -.- 3.7 3.8 EGE DENIZI
01:29:50 38.0075 36.6195 4.7 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:29:35 39.2452 28.1288 7.6 -.- 2.2 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:24:41 39.1705 28.2105 12.9 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:11:21 39.0890 28.3225 12.3 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
01:07:21 39.1872 28.2650 8.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:40 39.1702 28.2275 8.2 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:06 39.1617 28.2188 11.8 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)