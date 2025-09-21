İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 21 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
21 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.09.21 11:22:24 39.2485 28.9847 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 10:35:10 39.2275 28.1950 7.7 -.- 1.8 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 10:28:44 38.8333 37.4765 1.3 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.09.21 10:27:20 38.8513 37.4258 5.0 -.- 2.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.09.21 10:09:10 38.8402 37.4320 5.0 -.- 3.3 3.3 KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.09.21 10:01:02 39.1772 28.1617 10.0 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 09:56:11 39.2660 28.3723 27.3 -.- 1.8 -.- KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 09:47:11 39.1742 28.2273 10.8 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 09:38:22 39.1377 28.1580 9.2 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 09:29:36 39.1768 28.2207 13.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 09:10:33 39.1830 28.1473 11.4 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 09:08:56 36.3602 28.6128 29.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.09.21 08:43:05 39.1955 28.1142 8.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 08:12:15 39.1572 28.1702 11.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 08:07:27 39.1862 28.1648 10.9 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 08:01:01 38.2975 37.1833 25.5 -.- 2.0 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.21 07:40:57 40.3822 27.2007 13.9 -.- 2.0 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.09.21 06:58:27 39.4057 27.9453 10.3 -.- 1.6 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 06:38:27 39.1762 28.1342 12.7 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 06:32:23 37.5380 36.1223 27.6 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.09.21 06:31:31 39.2283 28.1372 13.7 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 06:30:05 39.2042 28.0807 16.4 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 06:24:23 39.2265 28.9965 12.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 06:16:37 39.2207 28.0712 10.7 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 06:15:06 39.2280 28.0210 7.6 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 06:05:24 39.2202 28.9833 9.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 06:02:06 39.2068 27.9743 8.8 -.- 1.3 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.21 05:59:22 39.2250 29.0217 11.4 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 05:51:11 39.2738 28.9242 5.4 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 05:48:42 39.1757 28.2722 11.5 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 05:38:27 39.2387 29.0465 2.6 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 05:22:06 39.2320 29.0383 10.6 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 05:06:32 39.2377 29.0093 10.6 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 04:51:41 39.2547 29.0040 5.6 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 04:43:07 39.2278 28.9890 9.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 04:33:19 39.2420 29.0140 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 04:32:14 39.1865 28.2627 14.1 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 04:22:28 37.9670 36.6648 7.4 -.- 1.8 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.21 04:17:21 39.2433 29.0202 11.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 04:11:20 39.2145 28.0120 20.4 -.- 2.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 04:09:08 38.3702 37.4003 4.9 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.21 04:02:45 39.2303 29.0178 10.5 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 04:00:58 39.2475 28.9813 12.2 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:59:50 39.2427 28.9975 10.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:54:56 39.2257 29.0327 11.8 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:53:30 39.2263 28.9227 7.7 -.- 1.3 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:48:00 39.1503 28.1745 14.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 03:45:42 39.2170 28.1183 10.0 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 03:39:36 39.2443 28.9917 10.0 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:38:19 39.1903 28.9870 15.4 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:37:45 39.2448 29.0085 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:34:27 39.1187 28.1375 12.4 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 03:26:52 39.2343 29.0503 2.3 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:23:11 39.2398 29.0082 10.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:20:47 39.2655 28.9973 5.4 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:16:37 39.1875 28.1412 15.3 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 03:15:34 39.1437 29.0448 9.3 -.- 1.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:15:15 39.2105 29.0700 3.3 -.- 1.5 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:11:52 39.1722 28.2247 9.5 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 03:10:55 39.1695 28.9895 17.3 -.- 1.7 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:05:34 39.2333 29.0095 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 03:01:52 39.1698 28.0952 13.9 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 02:59:29 39.1695 28.2243 10.3 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 02:57:15 39.2168 28.9913 11.7 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:56:07 39.1687 28.9290 20.7 -.- 1.2 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:55:29 39.2343 29.0210 3.8 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:53:05 39.2245 29.0328 5.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:51:52 39.2522 28.9943 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:48:33 39.2737 28.9802 12.5 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:48:09 39.2362 29.0057 11.2 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:46:07 39.2478 29.0058 10.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:41:59 39.2428 28.9985 5.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:40:05 39.2488 28.9965 11.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:38:53 39.2427 29.0045 7.0 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:38:52 38.1410 38.5340 5.5 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53)
2025.09.21 02:35:41 39.2577 28.9937 11.0 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:33:41 39.2415 29.0392 3.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:33:01 39.2267 29.0317 10.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:31:44 39.1780 28.9907 14.6 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:28:40 39.2273 29.0060 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:27:01 39.2397 29.0322 3.6 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:25:52 39.2235 29.0192 11.4 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:24:23 39.2315 29.0015 7.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:23:38 34.5455 25.2897 28.9 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.09.21 02:22:22 39.1247 29.1070 6.5 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:21:25 39.2257 28.9865 6.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:20:22 39.2352 29.0067 11.8 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:19:15 39.2257 29.0172 13.8 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 02:16:22 39.2433 28.9997 6.9 -.- 4.2 4.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.09.21 01:53:02 39.1890 28.1220 9.5 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 01:15:39 39.2210 28.1418 7.9 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 00:58:53 40.0453 27.1288 5.4 -.- 1.5 -.- COMAKLI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2025.09.21 00:26:30 38.2233 38.1052 7.4 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.09.21 00:23:19 39.1820 28.2425 5.0 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 00:15:25 39.1943 28.1485 16.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.21 00:09:00 39.1967 28.1293 7.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel