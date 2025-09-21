Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 11:43:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 21 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

21 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.21 11:22:24  39.2485   28.9847        5.4      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 10:35:10  39.2275   28.1950        7.7      -.-  1.8  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 10:28:44  38.8333   37.4765        1.3      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2025.09.21 10:27:20  38.8513   37.4258        5.0      -.-  2.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2025.09.21 10:09:10  38.8402   37.4320        5.0      -.-  3.3  3.3   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2025.09.21 10:01:02  39.1772   28.1617       10.0      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 09:56:11  39.2660   28.3723       27.3      -.-  1.8  -.-   KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 09:47:11  39.1742   28.2273       10.8      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 09:38:22  39.1377   28.1580        9.2      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 09:29:36  39.1768   28.2207       13.9      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.21 09:10:33  39.1830   28.1473       11.4      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 09:08:56  36.3602   28.6128       29.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.09.21 08:43:05  39.1955   28.1142        8.5      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.09.21 08:12:15  39.1572   28.1702       11.0      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.21 08:07:27  39.1862   28.1648       10.9      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 08:01:01  38.2975   37.1833       25.5      -.-  2.0  -.-   DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.09.21 07:40:57  40.3822   27.2007       13.9      -.-  2.0  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2025.09.21 06:58:27  39.4057   27.9453       10.3      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               İlksel

2025.09.21 06:38:27  39.1762   28.1342       12.7      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 06:32:23  37.5380   36.1223       27.6      -.-  1.6  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel

2025.09.21 06:31:31  39.2283   28.1372       13.7      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.21 06:30:05  39.2042   28.0807       16.4      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.09.21 06:24:23  39.2265   28.9965       12.1      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 06:16:37  39.2207   28.0712       10.7      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.09.21 06:15:06  39.2280   28.0210        7.6      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 06:05:24  39.2202   28.9833        9.3      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 06:02:06  39.2068   27.9743        8.8      -.-  1.3  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2025.09.21 05:59:22  39.2250   29.0217       11.4      -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 05:51:11  39.2738   28.9242        5.4      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel

2025.09.21 05:48:42  39.1757   28.2722       11.5      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.21 05:38:27  39.2387   29.0465        2.6      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 05:22:06  39.2320   29.0383       10.6      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 05:06:32  39.2377   29.0093       10.6      -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 04:51:41  39.2547   29.0040        5.6      -.-  2.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 04:43:07  39.2278   28.9890        9.8      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 04:33:19  39.2420   29.0140        5.3      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 04:32:14  39.1865   28.2627       14.1      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.21 04:22:28  37.9670   36.6648        7.4      -.-  1.8  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.09.21 04:17:21  39.2433   29.0202       11.2      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 04:11:20  39.2145   28.0120       20.4      -.-  2.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.09.21 04:09:08  38.3702   37.4003        4.9      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.09.21 04:02:45  39.2303   29.0178       10.5      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 04:00:58  39.2475   28.9813       12.2      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:59:50  39.2427   28.9975       10.6      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:54:56  39.2257   29.0327       11.8      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:53:30  39.2263   28.9227        7.7      -.-  1.3  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel

2025.09.21 03:48:00  39.1503   28.1745       14.9      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.21 03:45:42  39.2170   28.1183       10.0      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.21 03:39:36  39.2443   28.9917       10.0      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:38:19  39.1903   28.9870       15.4      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:37:45  39.2448   29.0085        5.4      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:34:27  39.1187   28.1375       12.4      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.09.21 03:26:52  39.2343   29.0503        2.3      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 03:23:11  39.2398   29.0082       10.0      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:20:47  39.2655   28.9973        5.4      -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 03:16:37  39.1875   28.1412       15.3      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 03:15:34  39.1437   29.0448        9.3      -.-  1.1  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      İlksel

2025.09.21 03:15:15  39.2105   29.0700        3.3      -.-  1.5  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2025.09.21 03:11:52  39.1722   28.2247        9.5      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 03:10:55  39.1695   28.9895       17.3      -.-  1.7  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel

2025.09.21 03:05:34  39.2333   29.0095       10.6      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 03:01:52  39.1698   28.0952       13.9      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 02:59:29  39.1695   28.2243       10.3      -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 02:57:15  39.2168   28.9913       11.7      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:56:07  39.1687   28.9290       20.7      -.-  1.2  -.-   GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel

2025.09.21 02:55:29  39.2343   29.0210        3.8      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:53:05  39.2245   29.0328        5.0      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:51:52  39.2522   28.9943        5.3      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:48:33  39.2737   28.9802       12.5      -.-  1.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 02:48:09  39.2362   29.0057       11.2      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:46:07  39.2478   29.0058       10.3      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:41:59  39.2428   28.9985        5.5      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:40:05  39.2488   28.9965       11.4      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:38:53  39.2427   29.0045        7.0      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:38:52  38.1410   38.5340        5.5      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         REVIZE01   (2025.09.21 02:38:53)

2025.09.21 02:35:41  39.2577   28.9937       11.0      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:33:41  39.2415   29.0392        3.3      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 02:33:01  39.2267   29.0317       10.0      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:31:44  39.1780   28.9907       14.6      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:28:40  39.2273   29.0060        5.4      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:27:01  39.2397   29.0322        3.6      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel

2025.09.21 02:25:52  39.2235   29.0192       11.4      -.-  2.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:24:23  39.2315   29.0015        7.6      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:23:38  34.5455   25.2897       28.9      -.-  3.7  3.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2025.09.21 02:22:22  39.1247   29.1070        6.5      -.-  1.3  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel

2025.09.21 02:21:25  39.2257   28.9865        6.5      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:20:22  39.2352   29.0067       11.8      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:19:15  39.2257   29.0172       13.8      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 02:16:22  39.2433   28.9997        6.9      -.-  4.2  4.1   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.09.21 01:53:02  39.1890   28.1220        9.5      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 01:15:39  39.2210   28.1418        7.9      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.09.21 00:58:53  40.0453   27.1288        5.4      -.-  1.5  -.-   COMAKLI-CAN (CANAKKALE)                           İlksel

2025.09.21 00:26:30  38.2233   38.1052        7.4      -.-  1.6  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2025.09.21 00:23:19  39.1820   28.2425        5.0      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 00:15:25  39.1943   28.1485       16.0      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.09.21 00:09:00  39.1967   28.1293        7.7      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

 

