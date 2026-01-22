Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:34:31 39.1652 28.2477 11.7 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:13 38.8457 28.1535 25.6 -.- 0.9 -.- YAKAKOY-GORDES (MANISA)
08:11:00 38.8697 28.0643 26.9 -.- 1.0 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
08:09:58 38.7647 27.8338 8.6 -.- 1.4 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
08:02:58 39.1445 28.2980 10.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:53:54 39.1242 28.3185 12.0 -.- 2.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:51:26 39.1015 28.2928 13.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:26 39.1358 28.3330 9.6 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:19:04 39.0908 28.2962 18.9 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:00:28 36.9417 27.7048 13.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
06:44:42 38.2372 37.8117 7.8 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:41:08 39.1503 28.3235 10.5 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:37 38.5632 31.8588 7.4 -.- 1.4 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA)
06:14:14 39.1005 28.3163 10.0 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:08:33 39.1397 28.3257 8.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:59:32 39.1152 28.3335 11.7 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:10 38.7783 37.4703 15.7 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:47:03 38.1288 36.9077 6.0 -.- 1.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:44:10 38.8110 37.4720 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:43:13 39.2402 28.1117 14.6 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:14 39.1088 28.3170 12.4 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:32:50 39.1257 28.3318 13.5 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:55:40 39.2510 28.1017 14.5 -.- 3.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:01 39.2255 28.0855 13.6 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:03 39.1672 28.2712 15.4 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:31 35.8085 27.4875 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
03:45:40 39.1462 28.3027 10.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:54 39.1693 28.3250 9.5 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:28 39.2138 28.1585 9.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:35 39.0730 26.9055 8.2 -.- 1.4 -.- DIKILI (IZMIR)
03:26:15 40.6902 29.2722 10.7 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
03:03:27 39.1167 28.2638 15.0 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:56:51 39.1252 28.3083 13.4 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:46 39.2438 28.0197 8.7 -.- 1.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:14 39.1065 28.3210 13.7 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:49:17 39.1130 28.2723 12.0 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:47:11 39.1512 28.2742 9.9 -.- 3.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:24 39.2488 28.0998 8.4 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:44:14 39.1107 28.3382 11.7 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:42:03 39.1502 28.2992 16.1 -.- 2.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:42 39.1322 28.2620 13.8 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:17 39.0885 28.3242 5.1 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
02:24:58 39.1398 28.3147 7.2 -.- 4.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:30 39.1615 28.2785 8.3 -.- 3.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:12 39.1460 28.2825 18.1 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:53 39.1627 28.2788 10.7 -.- 4.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:26 41.1442 34.8740 5.1 -.- 1.9 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM)
02:04:31 38.7077 39.9858 5.0 -.- 1.7 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG)
01:55:16 39.1335 28.3355 12.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:15 39.1577 28.2838 10.1 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:44 39.1272 28.3012 9.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:05:31 39.1467 28.2677 15.2 -.- 2.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:00:15 38.7583 27.1257 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
00:54:46 39.1767 28.2975 11.2 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:52:18 39.1515 28.3160 12.1 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:48 39.1177 28.3170 12.5 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:47:58 39.1487 28.2992 10.5 -.- 2.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:28 39.1588 28.2848 11.9 -.- 3.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:57 39.1500 28.2958 10.8 -.- 2.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:30:59 36.1635 27.6798 5.4 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
00:23:54 39.2165 28.2017 16.8 -.- 1.5 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:20:34 39.1255 28.3227 12.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:12:44 39.1497 28.3240 12.3 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)