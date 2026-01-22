Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.01.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:34:31  39.1652   28.2477       11.7      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:19:13  38.8457   28.1535       25.6      -.-  0.9  -.-   YAKAKOY-GORDES (MANISA)                          

08:11:00  38.8697   28.0643       26.9      -.-  1.0  -.-   YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)                    

08:09:58  38.7647   27.8338        8.6      -.-  1.4  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                    

08:02:58  39.1445   28.2980       10.9      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:53:54  39.1242   28.3185       12.0      -.-  2.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:51:26  39.1015   28.2928       13.1      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:32:26  39.1358   28.3330        9.6      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:19:04  39.0908   28.2962       18.9      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:00:28  36.9417   27.7048       13.9      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                      

06:44:42  38.2372   37.8117        7.8      -.-  1.7  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

06:41:08  39.1503   28.3235       10.5      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:21:37  38.5632   31.8588        7.4      -.-  1.4  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                           

06:14:14  39.1005   28.3163       10.0      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:08:33  39.1397   28.3257        8.6      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:59:32  39.1152   28.3335       11.7      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:50:10  38.7783   37.4703       15.7      -.-  1.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

05:47:03  38.1288   36.9077        6.0      -.-  1.5  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

05:44:10  38.8110   37.4720        5.0      -.-  2.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

05:43:13  39.2402   28.1117       14.6      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:39:14  39.1088   28.3170       12.4      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:32:50  39.1257   28.3318       13.5      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:55:40  39.2510   28.1017       14.5      -.-  3.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:53:01  39.2255   28.0855       13.6      -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:46:03  39.1672   28.2712       15.4      -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:42:31  35.8085   27.4875        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                       

03:45:40  39.1462   28.3027       10.6      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:40:54  39.1693   28.3250        9.5      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:40:28  39.2138   28.1585        9.8      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:28:35  39.0730   26.9055        8.2      -.-  1.4  -.-   DIKILI (IZMIR)                                   

03:26:15  40.6902   29.2722       10.7      -.-  1.5  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                 

03:03:27  39.1167   28.2638       15.0      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:56:51  39.1252   28.3083       13.4      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:54:46  39.2438   28.0197        8.7      -.-  1.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:53:14  39.1065   28.3210       13.7      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:49:17  39.1130   28.2723       12.0      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:47:11  39.1512   28.2742        9.9      -.-  3.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:45:24  39.2488   28.0998        8.4      -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:44:14  39.1107   28.3382       11.7      -.-  2.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:42:03  39.1502   28.2992       16.1      -.-  2.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:38:42  39.1322   28.2620       13.8      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:30:17  39.0885   28.3242        5.1      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                         

02:24:58  39.1398   28.3147        7.2      -.-  4.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:21:30  39.1615   28.2785        8.3      -.-  3.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:18:12  39.1460   28.2825       18.1      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:12:53  39.1627   28.2788       10.7      -.-  4.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:09:26  41.1442   34.8740        5.1      -.-  1.9  -.-   KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM)                    

02:04:31  38.7077   39.9858        5.0      -.-  1.7  -.-   UMUTKAYA-PALU (ELAZIG)                           

01:55:16  39.1335   28.3355       12.2      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:47:15  39.1577   28.2838       10.1      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:34:44  39.1272   28.3012        9.4      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:05:31  39.1467   28.2677       15.2      -.-  2.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:00:15  38.7583   27.1257        5.6      -.-  1.7  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                          

00:54:46  39.1767   28.2975       11.2      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:52:18  39.1515   28.3160       12.1      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:48:48  39.1177   28.3170       12.5      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:47:58  39.1487   28.2992       10.5      -.-  2.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:45:28  39.1588   28.2848       11.9      -.-  3.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:31:57  39.1500   28.2958       10.8      -.-  2.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:30:59  36.1635   27.6798        5.4      -.-  2.2  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                            

00:23:54  39.2165   28.2017       16.8      -.-  1.5  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:20:34  39.1255   28.3227       12.6      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:12:44  39.1497   28.3240       12.3      -.-  1.9  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

İlgili Konular: #deprem #Son depremler