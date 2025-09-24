Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.09.2025 09:18:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:59:28  39.2472   29.0347        3.4      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)     

08:47:57  39.2133   28.1165       17.1      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)   

08:39:26  39.1533   28.1563        3.9      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:36:36  39.1723   28.1642       13.9      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:20:56  39.1557   28.1582        9.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:18:40  39.1688   28.1465       14.5      -.-  2.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:14:04  39.1538   28.1675       12.8      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

08:10:41  39.1818   28.1255       12.1      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 

07:35:10  39.1805   28.1862        9.9      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

07:34:23  39.1432   28.1738        9.2      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

07:27:23  39.2233   28.1777        9.3      -.-  1.6  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)          

07:26:00  39.1865   28.1902        3.8      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

06:50:51  39.1850   28.1788       14.0      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

06:39:46  39.2118   28.1558        9.8      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

06:36:37  36.7113   35.0710       26.2      -.-  1.8  -.-   HASIRAGACI-KARATAS (ADANA)    

06:25:21  39.1722   28.2032        9.1      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:18:02  39.1780   28.1800       12.0      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

04:57:47  39.0197   38.9543        8.9      -.-  1.8  -.-   SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)

04:55:12  39.1730   28.1690       11.3      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:50:59  39.1855   28.1813        8.1      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

04:43:29  39.1807   28.1867       10.2      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

04:40:29  39.1582   28.2180       11.9      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

04:32:10  39.2407   28.9822        6.7      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)       

04:23:10  39.1843   28.2098       12.6      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

04:13:11  39.1542   28.1760       11.9      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:56:52  39.1797   28.2055        9.5      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:46:00  39.1872   28.2335        8.6      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:43:33  39.1622   28.1522        9.8      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:40:21  39.1480   28.1785       10.1      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:33:38  39.1338   28.1588       11.9      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:30:57  39.1372   28.2028       10.8      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:17:21  39.1857   28.1753        8.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

03:10:54  39.1885   28.2250        9.3      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:08:39  37.2418   37.0160        6.8      -.-  1.6  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

03:01:16  39.1675   28.1790       12.4      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:52:10  39.2632   28.1220        5.9      -.-  1.2  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)  

02:49:42  39.1517   28.1968       10.7      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:47:18  39.1787   28.1257       12.3      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:41:56  39.1742   28.1712        7.5      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:40:26  39.1820   28.1968        9.8      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:32:59  39.1687   28.1927        9.5      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:30:40  39.1908   28.1420        8.7      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:29:36  39.1370   28.1750       24.5      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:28:13  39.1838   28.1797       15.3      -.-  3.3  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:25:43  39.1838   28.1785        8.8      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:21:19  39.2008   28.1700       10.0      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:20:14  39.1920   28.1568        8.8      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:18:12  39.1955   28.1662       11.3      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:15:26  39.1985   28.1815        9.1      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:14:01  39.1928   28.1660        8.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

02:07:19  38.3662   38.7980        5.0      -.-  1.9  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)         

02:03:16  39.1212   28.1350       20.8      -.-  2.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:02:31  39.2042   28.1558        9.8      -.-  3.0  3.1   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 

01:59:08  40.0995   24.6225       12.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                    

01:54:58  39.1802   28.1755        8.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:46:48  39.1305   28.1650       18.3      -.-  2.7  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

01:44:06  39.2033   28.0727       12.8      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)   

01:43:33  39.1885   28.2082       12.5      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)    

01:40:23  39.1618   28.1672       10.0      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:36:15  39.1660   28.1942        9.6      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

01:33:24  39.1557   28.1478       11.1      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:31:41  39.1603   28.1660        9.9      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:29:56  39.1452   28.1652        5.1      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)    

01:27:48  39.1805   28.1725       11.2      -.-  4.6  4.7   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:20:59  39.0827   28.2945       11.5      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)  

01:06:03  38.4155   38.9135        5.0      -.-  1.9  -.-   HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)

00:53:05  40.3972   28.9312        3.6      -.-  2.3  -.-   MUDANYA (BURSA)               

00:32:00  39.1805   28.2635       10.0      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)  

00:05:24  39.1768   28.1412       14.5      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu