Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 24 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Ocak'ta meydana gelen depremler...
24 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.01.24 08:23:19 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
2025.01.24 08:06:05 -.- 3.3 3.5 YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2025.01.24 08:00:05 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2025.01.24 07:59:43 -.- 2.5 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
2025.01.24 06:12:24 -.- 1.7 -.- SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR)
2025.01.24 06:06:31 -.- 2.1 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
2025.01.24 05:20:38 -.- 1.5 -.- OGULDAMI-GURPINAR (VAN)
2025.01.24 04:39:45 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2025.01.24 04:26:34 -.- 1.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)
2025.01.24 03:36:43 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2025.01.24 03:31:59 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2025.01.24 03:07:41 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2025.01.24 03:06:46 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.01.24 02:56:14 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.01.24 02:49:25 -.- 1.2 -.- HACILI-PULUMUR (TUNCELI)
2025.01.24 02:24:13 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı