Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Ocak'ta meydana gelen depremler...

24 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.24 08:23:19 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2025.01.24 08:06:05 -.- 3.3 3.5 YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

2025.01.24 08:00:05 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

2025.01.24 07:59:43 -.- 2.5 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2025.01.24 06:12:24 -.- 1.7 -.- SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR)

2025.01.24 06:06:31 -.- 2.1 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)

2025.01.24 05:20:38 -.- 1.5 -.- OGULDAMI-GURPINAR (VAN)

2025.01.24 04:39:45 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.24 04:26:34 -.- 1.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

2025.01.24 03:36:43 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.24 03:31:59 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.24 03:07:41 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2025.01.24 03:06:46 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.24 02:56:14 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2025.01.24 02:49:25 -.- 1.2 -.- HACILI-PULUMUR (TUNCELI)

2025.01.24 02:24:13 -.- 1.6 -.- AKDENIZ