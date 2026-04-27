AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:50:58 -.- 1.8 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
07:40:06 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA)
07:22:59 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:39:15 -.- 1.2 -.- KIZILAHMET-HINIS (ERZURUM)
06:25:41 -.- 1.6 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)
06:21:12 -.- 1.5 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
05:36:11 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:02 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
04:49:16 -.- 1.4 -.- KIRIMKAYA-KARACOBAN (ERZURUM)
04:41:03 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:48 -.- 2.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:44:19 -.- 1.0 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)
03:21:28 -.- 1.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
03:15:33 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
03:11:46 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:11:16 -.- 1.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
02:37:14 -.- 1.8 -.- AYVACIK-CAMELI (DENIZLI)
02:34:31 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:26:54 -.- 1.7 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
02:19:30 -.- 1.1 -.- YAVUZLU-PASINLER (ERZURUM)
02:03:08 -.- 0.7 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
01:26:20 -.- 1.1 -.- DURULDU-(MALATYA)
01:16:37 -.- 1.3 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN)
01:02:53 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:07:13 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)