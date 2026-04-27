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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.04.2026 09:23:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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26 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:50:58     -.-  1.8  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                

07:40:06  -.-  1.7  -.-   PELITLI-(MALATYA)                             

07:22:59  -.-  1.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:39:15   -.-  1.2  -.-   KIZILAHMET-HINIS (ERZURUM)                    

06:25:41 -.-  1.6  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                      

06:21:12   -.-  1.5  -.-   YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)          

05:36:11   -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:30:02   -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                    

04:49:16    -.-  1.4  -.-   KIRIMKAYA-KARACOBAN (ERZURUM)                 

04:41:03   -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:29:48  -.-  2.5  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

03:44:19    -.-  1.0  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                           

03:21:28  -.-  1.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                     

03:15:33  -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                    

03:11:46    -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:11:16   -.-  1.3  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                

02:37:14    -.-  1.8  -.-   AYVACIK-CAMELI (DENIZLI)                      

02:34:31  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                    

02:26:54   -.-  1.7  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                  

02:19:30 -.-  1.1  -.-   YAVUZLU-PASINLER (ERZURUM)                    

02:03:08    -.-  0.7  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                      

01:26:20    -.-  1.1  -.-   DURULDU-(MALATYA)                             

01:16:37  -.-  1.3  -.-   SAZLIPINAR-(ERZINCAN)                         

01:02:53    -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

00:07:13     -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu