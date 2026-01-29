Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29.01.2026 09:33:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:09:41  39.1482   28.2890       12.4      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:58:05  40.1590   31.7473        1.5      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

08:50:42  38.4635   36.6883        9.2      -.-  0.9  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                        

08:30:00  38.8052   37.3952        5.0      -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                               

06:37:43  39.1323   28.3148       13.9      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:07:41  39.1298   28.2917       14.7      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:39:27  37.3078   37.0402        4.2      -.-  1.8  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

05:33:05  37.3117   37.0253        2.9      -.-  1.8  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

05:29:08  39.7468   33.8057        5.0      -.-  1.3  -.-   UCEVLER-KESKIN (KIRIKKALE)                       

05:28:54  39.2410   28.9853        8.5      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:25:42  39.0395   28.4188        9.9      -.-  1.4  -.-   GUNESLI-GORDES (MANISA)                          

04:46:28  39.1722   28.1840       11.5      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:37:16  39.2053   28.1265        8.3      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:11:14  39.1258   28.2212       10.4      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:07:43  38.4830   39.1497       10.6      -.-  1.4  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                         

03:21:57  39.0888   28.3318       19.0      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                         

03:18:16  39.1760   27.9738        3.4      -.-  1.8  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                        

02:44:26  38.0027   28.8443       23.1      -.-  1.4  -.-   BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)                      

02:38:59  39.0208   41.0158        8.0      -.-  1.4  -.-   ELBASI-SOLHAN (BINGOL)                           

02:25:20  39.2213   28.1337        8.9      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:14:37  40.6070   27.6670       10.4      -.-  1.2  -.-   TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)                      

02:10:47  37.0428   28.1663       10.5      -.-  1.8  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                    

02:01:30  39.1475   28.2333        8.6      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:51:20  38.7623   27.1205        4.2      -.-  2.5  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                          

01:44:47  39.0532   28.1925       12.9      -.-  1.4  -.-   KALEMOGLU-GORDES (MANISA)                        

01:24:59  39.2520   29.0350        7.6      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

01:17:17  39.2272   29.0077       14.7      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:14:38  39.1075   28.2942        9.1      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:44:28  39.1807   28.0912       11.7      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:21:21  40.4782   34.4582        1.6      -.-  1.7  -.-   GOKCEAGAC-UGURLUDAG (CORUM)                      

2026.01.28 23:19:11  39.1862   28.1557        9.5      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

