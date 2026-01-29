AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
29 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:09:41 39.1482 28.2890 12.4 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:58:05 40.1590 31.7473 1.5 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
08:50:42 38.4635 36.6883 9.2 -.- 0.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
08:30:00 38.8052 37.3952 5.0 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
06:37:43 39.1323 28.3148 13.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:41 39.1298 28.2917 14.7 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:27 37.3078 37.0402 4.2 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:33:05 37.3117 37.0253 2.9 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:29:08 39.7468 33.8057 5.0 -.- 1.3 -.- UCEVLER-KESKIN (KIRIKKALE)
05:28:54 39.2410 28.9853 8.5 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:25:42 39.0395 28.4188 9.9 -.- 1.4 -.- GUNESLI-GORDES (MANISA)
04:46:28 39.1722 28.1840 11.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:37:16 39.2053 28.1265 8.3 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:11:14 39.1258 28.2212 10.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:43 38.4830 39.1497 10.6 -.- 1.4 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
03:21:57 39.0888 28.3318 19.0 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
03:18:16 39.1760 27.9738 3.4 -.- 1.8 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
02:44:26 38.0027 28.8443 23.1 -.- 1.4 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)
02:38:59 39.0208 41.0158 8.0 -.- 1.4 -.- ELBASI-SOLHAN (BINGOL)
02:25:20 39.2213 28.1337 8.9 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:37 40.6070 27.6670 10.4 -.- 1.2 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)
02:10:47 37.0428 28.1663 10.5 -.- 1.8 -.- KIRAN-(MUGLA)
02:01:30 39.1475 28.2333 8.6 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:51:20 38.7623 27.1205 4.2 -.- 2.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
01:44:47 39.0532 28.1925 12.9 -.- 1.4 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
01:24:59 39.2520 29.0350 7.6 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:17:17 39.2272 29.0077 14.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:14:38 39.1075 28.2942 9.1 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:44:28 39.1807 28.0912 11.7 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:21 40.4782 34.4582 1.6 -.- 1.7 -.- GOKCEAGAC-UGURLUDAG (CORUM)
2026.01.28 23:19:11 39.1862 28.1557 9.5 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)