30.01.2026 09:12:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Ocak 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:45:34 -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

08:38:04  -.-  2.0  -.-   NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)                      

08:28:01  -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                       

07:40:23   -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:38:26  -.-  2.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:01:11  -.-  0.7  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                   

06:23:13   -.-  1.4  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                   

06:17:29  -.-  3.8  3.7   BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)                    

05:34:19   -.-  1.3  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:30:14  -.-  2.6  -.-   YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)                      

05:04:51  -.-  2.7  -.-   KANIBEY-BIGA (CANAKKALE)                      

04:53:45   -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:47:32  -.-  2.3  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                      

04:36:22   -.-  2.1  -.-   INCESU-(TRABZON)                              

03:50:34   -.-  0.7  -.-   INKOY-GEVAS (VAN)                             

03:49:43   -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:37:05   -.-  1.8  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:23:02   -.-  3.4  3.4   SINDIRGI (BALIKESIR)                          

02:22:48  -.-  2.3  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                      

02:19:47   -.-  3.3  3.2   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                      

01:53:05   -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:12:01  -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

00:32:20  -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:23:00  -.-  1.3  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

00:06:59  -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                     

00:00:09  -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu