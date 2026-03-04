Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 09:21:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:04:30  37.9347   28.8545        3.7      -.-  1.5  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                    

08:08:32  39.1912   28.2610       13.2      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:53:57  38.5012   38.0637        1.6      -.-  2.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                        

06:42:47  39.1395   28.2915       10.4      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:28:28  38.2287   38.1055        6.6      -.-  1.5  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                      

05:56:14  36.6188   28.5657        6.5      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                         

05:37:59  39.0335   29.5050       10.8      -.-  1.3  -.-   DEREKOY-GEDIZ (KUTAHYA)                         

05:33:43  36.9295   37.1442        1.0      -.-  1.9  -.-   KURUM-SAHINBEY (GAZIANTEP)                      

05:29:35  39.1980   28.0635        5.2      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:24:37  41.1292   34.9007        7.2      -.-  1.8  -.-   KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM)                   

05:22:23  39.1097   28.3400       12.1      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

05:21:00  37.2728   39.2185        5.7      -.-  2.0  -.-   SUMAKLI-(SANLIURFA)                             

05:19:10  36.6138   28.5797        7.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                         

05:05:32  37.8613   29.5043        9.2      -.-  1.6  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                       

05:02:16  39.1055   28.3405       11.1      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

04:42:01  39.1145   28.3405       11.0      -.-  2.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:28:21  39.1780   28.3053       12.1      -.-  1.3  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:01:51  38.4617   28.1045        9.0      -.-  0.8  -.-   ALLAHDIYEN-SALIHLI (MANISA)                     

03:45:04  38.7968   27.1202        5.0      -.-  1.5  -.-   KARAKOY-ALIAGA (IZMIR)                          

03:23:08  37.0282   28.5472       15.3      -.-  1.2  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                       

03:19:55  37.0777   28.3518        7.8      -.-  1.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                           

03:03:31  39.1495   28.2118       11.0      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:36:39  39.1390   28.1040       13.9      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:56:36  38.6313   26.7635        8.1      -.-  1.7  -.-   FOCA (IZMIR)                                    

01:34:34  39.1360   27.7602        6.0      -.-  1.5  -.-   SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)                       

01:15:37  39.1152   28.3508        9.8      -.-  2.0  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:01:51  37.3418   37.1788        7.8      -.-  1.2  -.-   AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

00:40:45  38.2085   38.5050        9.1      -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                            

00:29:38  39.1673   28.2768       14.4      -.-  2.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:23:32  37.9415   29.5125       15.9      -.-  0.9  -.-   CATALOBA-BAKLAN (DENIZLI)                       

00:16:27  40.4280   28.8727        5.3      -.-  0.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

