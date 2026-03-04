AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
4 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:04:30 37.9347 28.8545 3.7 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
08:08:32 39.1912 28.2610 13.2 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:53:57 38.5012 38.0637 1.6 -.- 2.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
06:42:47 39.1395 28.2915 10.4 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:28:28 38.2287 38.1055 6.6 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
05:56:14 36.6188 28.5657 6.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
05:37:59 39.0335 29.5050 10.8 -.- 1.3 -.- DEREKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
05:33:43 36.9295 37.1442 1.0 -.- 1.9 -.- KURUM-SAHINBEY (GAZIANTEP)
05:29:35 39.1980 28.0635 5.2 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:24:37 41.1292 34.9007 7.2 -.- 1.8 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM)
05:22:23 39.1097 28.3400 12.1 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
05:21:00 37.2728 39.2185 5.7 -.- 2.0 -.- SUMAKLI-(SANLIURFA)
05:19:10 36.6138 28.5797 7.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:05:32 37.8613 29.5043 9.2 -.- 1.6 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
05:02:16 39.1055 28.3405 11.1 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
04:42:01 39.1145 28.3405 11.0 -.- 2.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:21 39.1780 28.3053 12.1 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:51 38.4617 28.1045 9.0 -.- 0.8 -.- ALLAHDIYEN-SALIHLI (MANISA)
03:45:04 38.7968 27.1202 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-ALIAGA (IZMIR)
03:23:08 37.0282 28.5472 15.3 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
03:19:55 37.0777 28.3518 7.8 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
03:03:31 39.1495 28.2118 11.0 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:36:39 39.1390 28.1040 13.9 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:56:36 38.6313 26.7635 8.1 -.- 1.7 -.- FOCA (IZMIR)
01:34:34 39.1360 27.7602 6.0 -.- 1.5 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
01:15:37 39.1152 28.3508 9.8 -.- 2.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:01:51 37.3418 37.1788 7.8 -.- 1.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:40:45 38.2085 38.5050 9.1 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
00:29:38 39.1673 28.2768 14.4 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:32 37.9415 29.5125 15.9 -.- 0.9 -.- CATALOBA-BAKLAN (DENIZLI)
00:16:27 40.4280 28.8727 5.3 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)