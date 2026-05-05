AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.05 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2026.05.05 -.- 2.0 -.- HAMIDIYE-GOLCUK (KOCAELI)

2026.05.05 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.05.05 -.- 1.5 -.- KALECIK (ANKARA)

2026.05.05 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.05.05 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.05.05 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.05.05 -.- 3.2 3.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)