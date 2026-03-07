AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.07 08:28:52 -.- 2.7 -.- EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)

2026.03.07 08:14:25 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.07 07:58:14 -.- 1.5 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

2026.03.07 07:37:11 -.- 2.4 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.03.07 07:27:29 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2026.03.07 07:08:59 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)