7.03.2026 09:10:00
Haber Merkezi
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.07 08:28:52      -.-  2.7  -.-   EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)         

2026.03.07 08:14:25     -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.03.07 07:58:14        -.-  1.5  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                              

2026.03.07 07:37:11     -.-  2.4  -.-   TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

2026.03.07 07:27:29     -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

2026.03.07 07:08:59     -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                     

