AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.02.08 08:46:42 40.2333 31.7095 12.1 -.- 1.4 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.02.08 08:38:13 38.5195 37.8945 8.7 -.- 2.3 -.- KERIMLI-DARENDE (MALATYA)
2026.02.08 08:35:22 39.2163 28.9445 13.1 -.- 1.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.08 08:33:20 39.2310 28.1333 12.1 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 08:07:18 38.8477 27.9260 6.8 -.- 1.4 -.- BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)
2026.02.08 08:00:25 38.4832 26.9500 7.0 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.02.08 07:50:13 37.3927 28.4438 5.4 -.- 1.7 -.- CAMLIBEL-KAVAKLIDERE (MUGLA)
2026.02.08 07:20:27 38.2093 37.2843 7.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.08 07:17:16 39.1687 28.1520 9.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 06:58:52 38.3053 42.3923 5.0 -.- 2.3 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS)
2026.02.08 06:25:19 37.9620 27.1220 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.02.08 06:08:05 38.0983 37.1308 5.3 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2026.02.08 05:43:02 39.2063 28.1853 8.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 05:33:13 39.1953 28.1817 12.6 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 05:06:19 37.9792 28.8667 6.2 -.- 1.7 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
2026.02.08 05:05:40 38.7635 38.0578 12.2 -.- 1.3 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
2026.02.08 04:58:43 39.1642 28.2353 8.9 -.- 2.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 04:01:48 39.1760 28.2723 14.2 -.- 2.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 03:43:00 39.1595 28.2903 9.3 -.- 3.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 03:31:22 38.1107 38.4100 11.7 -.- 1.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.02.08 02:49:06 39.3735 27.9970 8.2 -.- 1.2 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.02.08 02:39:47 39.1858 28.2838 9.2 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 02:19:11 39.2127 28.1150 1.4 -.- 3.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 02:02:41 38.3620 37.5235 19.3 -.- 0.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.08 01:59:27 36.7820 26.6957 19.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2026.02.08 01:44:48 39.1550 28.3035 9.5 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 01:42:14 41.1773 24.1175 5.0 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN
2026.02.08 01:33:07 34.5542 23.0285 3.8 -.- 4.9 4.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.02.08 01:08:09 39.2570 29.0143 11.8 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.08 01:04:12 34.9520 25.9272 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.02.08 00:52:56 36.9560 28.2305 5.0 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2026.02.08 00:10:36 39.1600 28.3577 11.3 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.08 00:09:00 38.1730 38.1163 13.5 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)