Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.02.2026 09:09:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.08 08:46:42  40.2333   31.7095       12.1      -.-  1.4  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2026.02.08 08:38:13  38.5195   37.8945        8.7      -.-  2.3  -.-   KERIMLI-DARENDE (MALATYA)                         

2026.02.08 08:35:22  39.2163   28.9445       13.1      -.-  1.2  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.02.08 08:33:20  39.2310   28.1333       12.1      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.08 08:07:18  38.8477   27.9260        6.8      -.-  1.4  -.-   BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)                        

2026.02.08 08:00:25  38.4832   26.9500        7.0      -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2026.02.08 07:50:13  37.3927   28.4438        5.4      -.-  1.7  -.-   CAMLIBEL-KAVAKLIDERE (MUGLA)                      

2026.02.08 07:20:27  38.2093   37.2843        7.0      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.02.08 07:17:16  39.1687   28.1520        9.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.08 06:58:52  38.3053   42.3923        5.0      -.-  2.3  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                            

2026.02.08 06:25:19  37.9620   27.1220        4.8      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.02.08 06:08:05  38.0983   37.1308        5.3      -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2026.02.08 05:43:02  39.2063   28.1853        8.0      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.08 05:33:13  39.1953   28.1817       12.6      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.08 05:06:19  37.9792   28.8667        6.2      -.-  1.7  -.-   KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)                        

2026.02.08 05:05:40  38.7635   38.0578       12.2      -.-  1.3  -.-   YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)                          

2026.02.08 04:58:43  39.1642   28.2353        8.9      -.-  2.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.08 04:01:48  39.1760   28.2723       14.2      -.-  2.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.08 03:43:00  39.1595   28.2903        9.3      -.-  3.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.08 03:31:22  38.1107   38.4100       11.7      -.-  1.0  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2026.02.08 02:49:06  39.3735   27.9970        8.2      -.-  1.2  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

2026.02.08 02:39:47  39.1858   28.2838        9.2      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.08 02:19:11  39.2127   28.1150        1.4      -.-  3.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.02.08 02:02:41  38.3620   37.5235       19.3      -.-  0.9  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2026.02.08 01:59:27  36.7820   26.6957       19.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.02.08 01:44:48  39.1550   28.3035        9.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.02.08 01:42:14  41.1773   24.1175        5.0      -.-  1.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.02.08 01:33:07  34.5542   23.0285        3.8      -.-  4.9  4.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.02.08 01:08:09  39.2570   29.0143       11.8      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.02.08 01:04:12  34.9520   25.9272        5.0      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.02.08 00:52:56  36.9560   28.2305        5.0      -.-  1.4  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            

2026.02.08 00:10:36  39.1600   28.3577       11.3      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.02.08 00:09:00  38.1730   38.1163       13.5      -.-  1.4  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        

