Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Kasım 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:45:33 39.2440 29.0147 6.9 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:10:19 39.1930 28.2355 9.8 -.- 3.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:50 39.2003 28.1865 10.5 -.- 3.3 3.3 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:32 39.1937 28.1458 10.1 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:33:52 39.1308 28.2762 18.3 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:29:13 39.1565 28.3388 11.9 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:01:43 39.1983 28.1820 12.1 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:41 39.1395 28.0793 9.8 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
06:08:17 39.1720 28.1562 10.6 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:03:31 39.1133 28.3340 10.0 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:53:59 39.1942 28.1023 10.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:49:30 39.1423 28.2583 5.3 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:24 39.1537 28.2410 15.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:34:37 39.1865 28.1767 7.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:16 39.1367 28.2138 8.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:33 38.5107 40.3995 7.4 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
05:05:34 39.1972 28.1843 10.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:45:44 39.1845 28.1580 12.1 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:34:43 39.1908 28.1355 8.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:32:19 39.2443 28.1295 10.7 -.- 2.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:28 39.2193 28.1743 9.4 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:05:58 39.2168 28.1768 8.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:57:33 39.1185 28.2667 16.0 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:56:46 39.2298 28.9803 11.0 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:53:15 39.2492 28.9522 9.1 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:49:31 39.2428 28.9457 9.4 -.- 2.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:47:52 39.1767 28.1802 11.7 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:04:16 39.2092 28.2760 14.2 -.- 2.4 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:14 39.0983 28.3063 10.0 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:10:59 38.2127 38.4678 11.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
02:05:22 39.1875 28.1512 10.4 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:50:44 39.1902 28.1687 16.2 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:08 38.3087 38.6808 1.6 -.- 2.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
00:51:16 39.2230 29.0387 11.6 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
00:43:45 39.2440 28.9593 12.8 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:35:09 39.2540 28.1063 7.6 -.- 1.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:34:04 39.2640 28.1080 15.8 -.- 1.6 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:24:07 39.0867 28.3252 12.9 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
00:22:52 39.1160 28.2223 18.8 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)