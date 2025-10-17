Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.10.2025 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:44  39.2638   28.9780        5.2      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)     

07:56:41  40.5832   35.1235        8.4      -.-  2.8  -.-   KUSSARAY-(CORUM)            

07:55:17  39.2367   28.9592       17.7      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)     

07:41:33  38.3063   37.7107        7.5      -.-  1.4  -.-   BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

07:31:09  39.1665   28.1540        9.6      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:04:24  39.1942   29.0715        1.9      -.-  1.0  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)  

06:59:00  37.3348   36.2020        7.7      -.-  1.7  -.-   KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)                 

06:55:48  35.5587   23.5453        7.0      -.-  3.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)       

06:53:49  40.6880   29.2342        4.4      -.-  2.1  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)              

06:43:53  38.6908   42.6460       10.3      -.-  1.5  -.-   SOGANLI-AHLAT (BITLIS)      

06:42:35  38.7025   42.6067        9.5      -.-  1.6  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)      

06:40:32  38.6987   42.6293       14.4      -.-  1.9  -.-   SOGANLI-AHLAT (BITLIS)      

06:40:12  39.2037   28.2522       10.3      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)  

06:33:20  38.7092   42.6393        9.2      -.-  1.5  -.-   SOGANLI-AHLAT (BITLIS)      

06:23:46  38.7078   42.6153        5.0      -.-  2.4  -.-   SOGANLI-AHLAT (BITLIS)      

06:20:30  38.3342   38.8505       17.3      -.-  1.0  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)       

06:15:50  40.4032   24.0918        3.7      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                  

06:11:58  37.0790   28.5850       17.6      -.-  1.6  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)   

06:11:16  35.8788   28.1067        8.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                     

05:23:50  39.1730   28.4832        7.3      -.-  1.3  -.-   DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:07:22  38.5688   38.0310        8.2      -.-  1.4  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)    

05:02:27  40.1748   31.7738       12.3      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04:44:26  39.2148   28.9618       14.8      -.-  1.3  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)    

04:35:22  37.0842   28.5735       17.1      -.-  1.3  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)   

04:07:00  39.1768   28.1103       12.3      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:01:33  39.2120   28.0112       17.3      -.-  1.0  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:55:19  39.2618   28.0648        9.6      -.-  1.3  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:48:20  39.1833   28.1940        9.0      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)  

03:44:54  39.2535   28.9865        8.4      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)     

03:35:59  39.0957   27.7373        9.7      -.-  1.9  -.-   BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)     

03:23:16  39.1378   28.1283       13.3      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:14:11  39.1687   28.1738        5.1      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:13:40  36.4648   28.5485       16.1      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                     

02:47:56  38.0615   38.2032       14.6      -.-  1.2  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 

02:46:23  37.3035   28.6743       12.6      -.-  1.0  -.-   GAZELLER-(MUGLA)            

02:38:06  38.0282   37.6680        5.6      -.-  1.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)  

02:31:36  39.2513   28.9400       13.8      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)     

02:23:17  38.7005   42.6582       10.2      -.-  1.5  -.-   BAHCEDERE-ADILCEVAZ (BITLIS)

01:58:53  38.7223   37.9800        1.3      -.-  1.4  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 

01:54:21  39.2023   29.0650       10.4      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)  

01:46:50  38.2247   28.2762        8.2      -.-  1.7  -.-   KARABURC-KIRAZ (IZMIR)      

01:35:34  39.1718   28.1015       17.2      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:31:34  38.9198   26.7217        2.1      -.-  1.5  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)     

01:30:05  38.7677   37.9480        5.0      -.-  1.6  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)  

01:08:19  39.1662   28.1190       11.2      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:54:28  39.1885   29.0467       15.3      -.-  1.0  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)  

00:47:52  39.2598   28.9738       12.5      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)     

00:25:09  37.1353   28.5868        9.8      -.-  1.5  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)        

00:21:30  39.1655   28.1098       14.3      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:20:45  36.2928   28.7395        9.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                     

00:15:48  39.1865   28.0970       17.6      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 

00:14:58  39.1975   28.1093       10.1      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 

00:14:16  37.9943   36.3255        4.1      -.-  2.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:13:57  39.1950   28.0957       11.5      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 

00:04:23  39.2335   28.9988       12.0      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)     

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu