Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
17 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:23:44 39.2638 28.9780 5.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:56:41 40.5832 35.1235 8.4 -.- 2.8 -.- KUSSARAY-(CORUM)
07:55:17 39.2367 28.9592 17.7 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:41:33 38.3063 37.7107 7.5 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
07:31:09 39.1665 28.1540 9.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:24 39.1942 29.0715 1.9 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:59:00 37.3348 36.2020 7.7 -.- 1.7 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
06:55:48 35.5587 23.5453 7.0 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:53:49 40.6880 29.2342 4.4 -.- 2.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
06:43:53 38.6908 42.6460 10.3 -.- 1.5 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
06:42:35 38.7025 42.6067 9.5 -.- 1.6 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
06:40:32 38.6987 42.6293 14.4 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
06:40:12 39.2037 28.2522 10.3 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:20 38.7092 42.6393 9.2 -.- 1.5 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
06:23:46 38.7078 42.6153 5.0 -.- 2.4 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
06:20:30 38.3342 38.8505 17.3 -.- 1.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
06:15:50 40.4032 24.0918 3.7 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
06:11:58 37.0790 28.5850 17.6 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:11:16 35.8788 28.1067 8.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:23:50 39.1730 28.4832 7.3 -.- 1.3 -.- DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:22 38.5688 38.0310 8.2 -.- 1.4 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
05:02:27 40.1748 31.7738 12.3 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:44:26 39.2148 28.9618 14.8 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
04:35:22 37.0842 28.5735 17.1 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:07:00 39.1768 28.1103 12.3 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:33 39.2120 28.0112 17.3 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:19 39.2618 28.0648 9.6 -.- 1.3 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:20 39.1833 28.1940 9.0 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:54 39.2535 28.9865 8.4 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:35:59 39.0957 27.7373 9.7 -.- 1.9 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
03:23:16 39.1378 28.1283 13.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:11 39.1687 28.1738 5.1 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:40 36.4648 28.5485 16.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
02:47:56 38.0615 38.2032 14.6 -.- 1.2 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:46:23 37.3035 28.6743 12.6 -.- 1.0 -.- GAZELLER-(MUGLA)
02:38:06 38.0282 37.6680 5.6 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:31:36 39.2513 28.9400 13.8 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:23:17 38.7005 42.6582 10.2 -.- 1.5 -.- BAHCEDERE-ADILCEVAZ (BITLIS)
01:58:53 38.7223 37.9800 1.3 -.- 1.4 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
01:54:21 39.2023 29.0650 10.4 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
01:46:50 38.2247 28.2762 8.2 -.- 1.7 -.- KARABURC-KIRAZ (IZMIR)
01:35:34 39.1718 28.1015 17.2 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:34 38.9198 26.7217 2.1 -.- 1.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
01:30:05 38.7677 37.9480 5.0 -.- 1.6 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
01:08:19 39.1662 28.1190 11.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:54:28 39.1885 29.0467 15.3 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
00:47:52 39.2598 28.9738 12.5 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:25:09 37.1353 28.5868 9.8 -.- 1.5 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
00:21:30 39.1655 28.1098 14.3 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:20:45 36.2928 28.7395 9.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
00:15:48 39.1865 28.0970 17.6 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:14:58 39.1975 28.1093 10.1 -.- 2.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:14:16 37.9943 36.3255 4.1 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:13:57 39.1950 28.0957 11.5 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:04:23 39.2335 28.9988 12.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)