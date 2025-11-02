Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Kasım 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:53:56 39.1185 28.1522 2.0 -.- 3.0 3.2 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:44:43 39.2142 28.1557 14.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:32:05 38.8390 28.3213 5.0 -.- 0.9 -.- YESILYURT-GORDES (MANISA)
08:29:05 39.1655 28.3038 12.2 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:26:56 39.1872 28.1923 12.9 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:54 39.2078 28.2967 9.8 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:04:50 38.5288 37.9797 6.7 -.- 1.4 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
08:00:03 39.1617 28.2193 15.5 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:52:09 39.2107 28.1990 5.3 -.- 1.8 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:50:23 40.7212 32.9913 5.6 -.- 1.9 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)
07:35:59 39.1860 28.2717 9.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:34:45 39.1788 28.1765 8.9 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:31:38 38.1237 38.3915 8.1 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
07:24:28 39.1817 28.2847 10.1 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:17:48 39.6540 27.9302 2.4 -.- 1.5 -.- HALALCA-(BALIKESIR)
07:14:55 39.1752 28.2700 10.0 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:13:38 39.4713 25.8833 12.3 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:07:07 35.1238 31.6318 5.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
07:04:11 39.2323 28.0833 12.2 -.- 2.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:02:49 39.1293 28.0390 11.1 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
07:00:27 39.1913 28.2115 9.5 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:54:59 40.2877 24.1302 5.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
06:51:23 39.1927 28.2303 8.6 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:49 39.2112 28.1548 8.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:20 39.1507 28.2370 8.9 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:25:22 39.1797 28.2362 10.6 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:25:00 37.9210 30.1558 13.1 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA)
06:23:52 39.1575 28.0533 19.4 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
06:20:19 39.1697 28.1323 11.2 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:09:27 39.1665 28.0830 9.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:12 39.1990 28.1785 7.6 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:56:44 39.1853 28.2648 10.5 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:51:28 39.1802 28.2415 10.5 -.- 3.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:55 39.2045 28.2047 9.7 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:02 39.1605 28.1377 11.3 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:41:43 39.2133 28.1703 9.2 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:38:40 39.1268 28.3412 17.9 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:38:17 40.2923 24.1457 11.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
05:35:19 39.1552 28.2410 10.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:31:11 39.1888 28.2425 10.0 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:29 40.3193 24.1140 7.2 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
05:27:24 39.1682 28.1983 9.3 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:19:40 38.9362 32.9205 2.8 -.- 1.7 -.- CELEP-KULU (KONYA)
05:18:30 39.1688 28.2235 9.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:34 39.1860 28.2347 11.8 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:08 39.1867 28.1745 9.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:13 39.1617 28.1840 14.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:46 39.1913 28.2748 10.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:42 39.1847 28.1543 8.8 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:02 40.3097 24.1600 12.1 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN
04:44:55 39.1347 28.2385 19.5 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:44:29 39.1755 28.2407 8.7 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:23 39.1882 28.0715 10.0 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:37:50 39.1615 28.2503 13.3 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:09 40.2442 24.1348 5.2 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN