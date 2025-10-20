Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.10.2025 09:23:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:49:04 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:30:30 -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                    

08:24:43 -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                    

08:18:03 -.-  1.2  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                       

08:08:51 -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

07:37:32 -.-  2.2  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)     

07:32:36 -.-  1.9  -.-   AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM)                      

07:32:00 -.-  1.8  -.-   BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)                 

07:29:47 -.-  1.7  -.-   BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)                 

06:42:56 -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)              

06:39:05 -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                       

06:29:37 -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

06:25:44 -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

06:14:45  -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:58:43 -.-  2.5  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                    

05:53:38 -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:42:29 -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                    

05:30:12 -.-  1.3  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                   

05:23:21  -.-  1.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                        

05:22:36 -.-  1.7  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                   

05:19:11  -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                       

05:16:28 -.-  2.0  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                   

05:06:29 -.-  1.3  -.-   KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)                

04:50:28 -.-  2.2  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                           

04:46:25 -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                 

04:35:23 -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                       

04:33:33  -.-  2.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

04:30:24 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                    

04:30:12 -.-  1.4  -.-   GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)                  

04:17:45 -.-  1.3  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                     

04:09:08 -.-  2.0  -.-   YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)                 

04:06:34 -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

03:54:21 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:49:19 -.-  1.4  -.-   DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)               

03:32:00 -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:14:40 -.-  1.4  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                             

02:46:59 -.-  1.6  -.-   ILYAS-(BURDUR)                                

02:43:34 -.-  1.4  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                          

02:40:11 -.-  1.1  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                     

02:28:00  -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:17:39  -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                     

02:16:30 -.-  1.4  -.-   DUTLUCA-GORDES (MANISA)                       

02:09:46 -.-  0.9  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:53:44 -.-  1.6  -.-   BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI)                   

01:47:46 -.-  3.4  3.3   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                    

01:46:35 -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                

00:34:38 -.-  1.4  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:29:06 -.-  1.3  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                          

00:11:15 -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)      

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu