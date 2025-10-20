Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 20 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
20 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:49:04 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:30:30 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
08:24:43 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
08:18:03 -.- 1.2 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
08:08:51 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:37:32 -.- 2.2 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
07:32:36 -.- 1.9 -.- AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM)
07:32:00 -.- 1.8 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)
07:29:47 -.- 1.7 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)
06:42:56 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:39:05 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
06:29:37 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:25:44 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:14:45 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:58:43 -.- 2.5 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
05:53:38 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:42:29 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:30:12 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
05:23:21 -.- 1.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
05:22:36 -.- 1.7 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
05:19:11 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:16:28 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:06:29 -.- 1.3 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
04:50:28 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
04:46:25 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:35:23 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:33:33 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:30:24 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
04:30:12 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
04:17:45 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:09:08 -.- 2.0 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
04:06:34 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:54:21 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:49:19 -.- 1.4 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:32:00 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:40 -.- 1.4 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
02:46:59 -.- 1.6 -.- ILYAS-(BURDUR)
02:43:34 -.- 1.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
02:40:11 -.- 1.1 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:28:00 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:17:39 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:16:30 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA)
02:09:46 -.- 0.9 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:53:44 -.- 1.6 -.- BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI)
01:47:46 -.- 3.4 3.3 KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
01:46:35 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
00:34:38 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:29:06 -.- 1.3 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
00:11:15 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)