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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.08.2025 09:17:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

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4 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

07:59:39 -.-  3.1  3.3   BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN)                         

07:57:41 -.-  2.0  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

06:43:05 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:00:47 -.-  1.9  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

05:49:43 -.-  2.2  -.-   AKCAOVA-(MUGLA)                                   

05:26:55 -.-  1.8  -.-   KANDIL-REFAHIYE (ERZINCAN)                        

04:52:26 -.-  1.2  -.-   GOCEK-AKHISAR (MANISA)                            

04:07:20 -.-  2.1  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 

04:02:04 -.-  1.8  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            

03:56:59 -.-  1.5  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                       

03:33:24 -.-  2.4  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

03:30:06 -.-  2.0  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

01:58:45 -.-  2.7  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 

01:54:53 -.-  1.2  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 

01:53:58 -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

01:49:58 -.-  2.0  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 

01:40:04 -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI  

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