Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

07:59:39 -.- 3.1 3.3 BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN)

07:57:41 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

06:43:05 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:00:47 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

05:49:43 -.- 2.2 -.- AKCAOVA-(MUGLA)

05:26:55 -.- 1.8 -.- KANDIL-REFAHIYE (ERZINCAN)

04:52:26 -.- 1.2 -.- GOCEK-AKHISAR (MANISA)

04:07:20 -.- 2.1 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

04:02:04 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)

03:56:59 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)

03:33:24 -.- 2.4 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

03:30:06 -.- 2.0 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

01:58:45 -.- 2.7 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

01:54:53 -.- 1.2 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

01:53:58 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:49:58 -.- 2.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

01:40:04 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI