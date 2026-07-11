Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 11 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de sarsıntı kaydedildi. Saat 08.21 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 143.03 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği ise 11.02 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli endişe yaratan depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

11 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.11 08:56:55 -.- 2.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.07.11 08:40:43 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2026.07.11 08:25:32 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2026.07.11 08:21:18 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ

2026.07.11 07:51:03 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.07.11 07:39:03 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.07.11 06:54:07 -.- 1.9 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)