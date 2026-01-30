Son dakika... DMCFX.com internet sitesi üzerinden haksız kazanç: Çok sayıda gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği ve para transferleri yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılmak suretiyle izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapılarak ülkemizdeki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı tespit edilen olayda, suça iştirak ettiği tespit edilen 34 kişi hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti' suçları kapsamında, talimatımız gereği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30/01/2026 günü altı ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Diğer şüpheliler hakkındaki yakalama çalışmaları devam etmektedir."