Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Bölgesi'nde, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da Düzce’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 20, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Merkez (Düzce)
Tarih-Saat : 20.07.2022, 22:49:40 TSİ
Enlem : 40.8326 N
Boylam : 31.3336 E
Derinlik : 16.47 km
Detay : https://t.co/J47z1cQxZV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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