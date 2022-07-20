Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:01

Marmara Bölgesi'nde, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da Düzce’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.