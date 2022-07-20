Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:01
Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Marmara Bölgesi'nde, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da Düzce’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


afad Düzce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
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