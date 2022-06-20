Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 06:08
Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 05.42'de merkez üssü Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nda Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğün deprem meydana geldi. 


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