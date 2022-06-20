Son Dakika: Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 05.42'de merkez üssü Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nda Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğün deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 20, 2022
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/Z2N8nf0WgH
20.06.2022, 05:42:04 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 9.8 km#Kandilli
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