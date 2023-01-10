Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 10.01.2023 - 21:24

Güncelleme: 10.01.2023 - 21:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

21:11'de meydana gelen depremin derinliğiyse 6.88 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.