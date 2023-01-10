Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
21:11'de meydana gelen depremin derinliğiyse 6.88 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [199.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-01-10
Saat:21:11:12 TSİ
Enlem:35.203 N
Boylam:26.207 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/82TycIac9n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2023
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/XJRheZRLHz
10.01.2023, 21:11:10 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
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